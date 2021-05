La Niña continúa y las lluvias se mantienen en gran parte del país

Las lluvias retornaron a la mayor parte del territorio nacional durante esta semana, lo que indica que la primera temporada de lluvias sigue avanzando, indican los pronósticos del Ideam.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos (UNGRD), "sumado a esto, la presencia de la Niña se mantiene, aunque se ha mostrado un debilitamiento en sus condiciones, la influencia de este fenómeno de variabilidad climática sigue impactando el alto volumen de precipitaciones que caen especialmente en los departamentos de los Santanderes, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Chocó y Cauca".



La directora del Ideam, Yolanda González, señaló que para mayo “se mantendrá el tiempo lluvioso en gran parte de la región Pacífica, centro y sur de la región Caribe, con incrementos significativos en los próximos días. En la región Andina se mantiene tiempo lluvioso en Norte de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y en sectores de Cundinamarca y Boyacá. En los Llanos Orientales aumentarán los volúmenes y la presencia de precipitaciones en Casanare y Meta”.



Frente al fenómeno de la Niña, diferentes Centros Meteorológicos Internacionales como la NOAA (Estados Unidos) y la JMA (Japón) indican que las condiciones de este fenómeno se mantienen dado que hay una continuidad en el Pacífico de condiciones frías. Sin embargo, se observa un retorno gradual hacia condiciones neutrales hacia finales de mayo que puede mantenerse en un 80 % hasta julio.

Los pronósticos indican que para mayo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá condiciones de lluvias con tendencias normales para la época. El Caribe podrá presentar déficit de precipitaciones entre un 10 y un 40 % en La Guajira y centro del litoral Caribe y lluvias normales para la época en el resto. Lluvias por encima de lo normal para la época hasta un 40 % en los departamentos de Antioquia, Santander, Chocó, Nariño, Meta, Guaviare, Putumayo, Caquetá y Amazonas y también se prevé déficit de precipitaciones hasta un 20 % en el nororiente de Valle y Cauca, así como sobre el centro de Tolima y norte de Huila.

Reporte a la fecha

Desde el 1.º de marzo hasta el 30 de abril, la primera temporada de lluvias ha dejado 621 eventos en 25 departamentos y 350 municipios, reporta la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD.



El director de la UNGRD, Eduardo José González, dice: “Esta temporada de lluvias no ha terminado. Hemos tenido unos días en los cuales las lluvias han mermado en algunas partes de Colombia y en otras se han acrecentado. Hago un llamamiento a todos los Consejos de Gestión del Riesgo y a las entidades operativas del Sistema para que estemos muy atentos a lo que se presenta en cada una de las regiones, para que podamos prevenir y atender en las situaciones que amerite hacerlo".



Las lluvias han afectado a más de 19.820 familias, dejando 32 heridos y 3 desaparecidos. Así mismo, 9.106 viviendas han tenido averías y 229 han sido destruidas. Movimientos en masa (277), las inundaciones (128), las crecientes súbitas (77) y los vendavales (66), los eventos más recurrentes.



Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Tolima, Chocó y Meta son los departamentos con mayor número de municipios que han registrado algún tipo de evento por cuenta de las lluvias.



A raíz de las afectaciones presentadas, las diferentes entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo junto a los Consejos de Gestión del Riesgo de departamentos y municipios han respondido a todos los eventos que se han registrado, activando las diferentes líneas para el manejo de desastres y así atender a las familias afectadas.



Con información de Ideam y UNGRD

