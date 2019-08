La moda busca ser más ecológica

Productos químicos para tintes, microfibras que se desprenden con el lavado y terminan con los océanos, pesticidas para producir algodón, CO2 para transportar las prendas son algunos de los contaminantes que genera la industria textil. Por esto, y con el fin de reducir el impacto ambiental que producen, marcas como Adidas, H&M, Nike, Prada, Versace, Chanel y Stella McCartney firmaron un pacto por la moda.

En este pacto firmado, las marcas se comprometen a "dirigir las empresas hacia acciones compatibles con la trayectoria de 1,5 ºC de calentamiento climático, a través de una 'transición justa' para alcanzar cero emisiones netas de CO2 en 2050".



En el texto, también se evidencian campos de acción para invertir la curva de la pérdida de biodiversidad en 10 años, proteger los océanos con 100% de energías renovables y eliminar el plástico de uso único para 2030. El compromiso no detalla como se llevará a cabo este proceso, ya que de acuerdo con el grupo Kering (dueño de Gucci e Yves Saint Laurent) "cada grupo tiene sus especifidades". Sin embargo, se prevee una reunión para octubre, donde las diversos grupos definirán como trabajar conjuntamente y a través de qué acciones.



Para evitar que las empresas incumplan con lo que se pactó, el ministerio francés de la Transición Ecológica, dijo que "debe apostarse por los influenciadores de las redes sociales y las ONG para que vigilen los desfaces entre los discursos y los actos", para presionarlos, pues su incumplimiento en la materia causaría efectos en su reputación.



Sin embargo, existen algunos puntos que suscitan dudas en las ONG, puesto que no se encuentran dentro de lo firmado. Por ejemplo, cuestionar el concepto de 'fast fashion' y la multiplicación de colecciones, las cuáles generan un impacto en el medio ambiente. Pierre Cannet, de WWF Francia dice que "Hay que rediseñar el modelo, reducir la producción, fabricar prendas utilizables durante más tiempo, que no emitan microplásticos cuando se lavan y que sean producidas de forma sostenible".



Empresas como H&M lanzaron operaciones de este tipo, pero todavía hay obstáculos tecnológicos y económicos y la proporción de tejidos reciclados sigue siendo ínfima. Por ello, Clément Sénéchal, de Greenpeace, dice que los estados deben actuar, y por ende, "hay que legislar para inducir a la reducción de consumo de ropa".





CON INFORMACIÓN DE AFP