La joven arhuaca que hablará de crisis climática en Alemania

Pese a que nació y creció en Santa Marta, Ati Gunnawi Viviam Villafaña Izquierdo tiene una conexión con su pueblo arhuaco que va más allá de su nombre.



Por sus constantes visitas a su comunidad comprendió, a una corta edad, la importancia de la relación entre naturaleza y humanidad, una relación muy clara en la tierra de los hermanos mayores, como se le conoce a los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Cuando tenía unos 10 años pasaba el rato arrancando las hojas de las plantas para jugar con ellas. Una vez, el mamo, la figura de autoridad, me vio y me dijo: ‘Cada vez que arrancas una hoja de esas plantas es como si te arrancaran uno de tus cabellos y estoy segura que tu no quieres ser tratada de esa manera. Empecé a entender que la naturaleza es tan importante como los seres humanos”.



Doce años después, Viviam replicará ese mensaje en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (SB52) en Bonn, Alemania, en donde también participará otra indígena arhuaca, Daniela Balaguera y 40 jóvenes más de América Latina y Europa.



Un proyecto de “Sail for Climate Action” que tiene como objetivo acercar a los jóvenes en los esfuerzos para combatir la crisis climática en y desde sus regiones. Además, busca proporcionar una plataforma donde los jóvenes puedan contar sus historias, sus sueños a futuro y capacitarse en temas climáticos.



En la Conferencia Climática (formalmente denominada 52a sesión de los órganos subsidiarios a la CMNUCC o SB52) en Bonn, Alemania, los gobiernos se reúnen a negociar políticas para contrarrestar la crisis climática bajo el marco de las Naciones Unidas, con el objetivo de avanzar en la implementación del histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático adoptado en 2015.



“Es crucial llevar a los que están en primera línea al centro de la discusión.Durante años nuestro continente ha sido visto como una fuente de recursos naturales y las raíces de la colonización dieron forma a toda nuestra sociedad. La justicia climática va más allá de un canto en una protesta. Se trata de la justicia de género y racial. Se trata de dar un paso atrás en nuestros privilegios y de escuchar las demandas de los más afectados por la crisis climática”, explicó Alicia Amacio, miembro de Sail for Climate Action.

El mensaje de los arhuacos

Viviam tiene 22 años y actualmente es estudiante de octavo semestre de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Javeriana. Prepara su tesis de grado sobre la Definición de las fronteras jurídicas y su implicación en la concepción de autonomía de la comunidad arhuaca en el registro de casos de violencia sexual en Businchama y Karwa en el Cesar.



En 2019, frente a un grupo de activistas europeos, tuvo la oportunidad de presentar una conferencia sobre la experiencia de la Sierra Nevada en temas de conservación. Por sus conocimientos de la región y su sensibilidad frente a la crisis climática, le dieron un cupo para viajar este año a Alemania desde Cartagena en velero.



Y es que uno de sus referentes es Greta Thunberg, activista de tanto solo 16 años reconocida por la revista Times como “la líder de la próxima generación” que ha logrado llegar a escenarios muy relevantes como el salón de la Asamblea General de la ONU.



“Frente a muchos políticos internacionales, ha logrado sacar a la gente de su zona de confort y generar una incomodidad necesaria para que las personas entiendan que esto no es una preocupación de pocos, ni va a tener consecuencias directas sobre unos cuantos, el cambio climático no discrimina en raza, edad o situación económica”, dice Viviam.



Como Thunberg, ella busca que sus palabras calen hondo, porque su intención es posicionar a la Sierra Nevada como un aliado estratégico a nivel internacional para la conservación.



"En nuestra comunidad se han desarrollado políticas fundamentales para combatir el cambio climático, por ejemplo, la concepción que se tiene dentro de las familias indígenas sobre el uso del suelo. Nosotros usamos solo un 30 por ciento de la tierra para cultivar alimentos y el otro 70 por ciento para la conservación del área vegetal”, explicó Viviam.



Un mensaje que ha ayudado a construir con la ayuda de los líderes de su comunidad y de los mamos. “Muchas veces subestiman a los jóvenes por no contar con tanta experiencia, pero desde la comunidad arhuaca se ha comprendido de manera diferente, ya que los líderes desde muy pequeños nos empiezan a formar y nos ayudan a desarrollar nuestro pensamiento crítico” cuenta la joven

La travesía

Los participantes saldrán en un velero desde Cartagena el próximo 20 de febrero y se espera que lleguen el 16 de Abril a IJmuiden, Países Bajos.



Durante esos dos meses los jóvenes compartirán sus preocupaciones relacionadas con la crisis climática y se discutirá sobre las diferentes teorías de cambio en sus países de origen. Una vez termine la travesía en velero los participantes harán una gira por Europa. Visitarán universidades, ministerios, organizaciones e iniciativas ambientales para lograr conectar con organizaciones influyentes e institutos de investigación climática.



Finalmente, en junio participarán como veedores de Conferencia Climática de Bonn en Alemania. Pero para que esto sea una realidad, Viviam y su compañera Daniela Balaguera necesitan apoyo económico para cubrir el cupo dentro del velero, los gastos de alimentación, transporte y alojamiento. Cualquier donación puede hacerse a través de la cuenta de ahorros BBVA del Cabildo Arhuaco del Magdalena y Guajira Sierra Nevada No.0517000100006524. También se puede comunicar con Clara Von Glasow integrante de Sail for Climate Action en Alemania al +49 15789334250.

'Los cultivos ilícitos y la minería han provocado afectaciones climáticas en la Sierra'

¿Qué expectativas tiene de la Cumbre del Clima en Alemania?

Realmente el trasfondo que tiene todo este proyecto es grande, de hecho tiene un impacto importante porque es sentarse a dialogar sobre problemas comunes. Eso muchas veces no se hace por la desconexión, por el desinterés y porque se pensaría que las regiones al venir de contextos tan diferentes los problemas son diametralmente diferentes.



Pero resulta que tenemos problemas comunes que podemos resolver entre todos. Mi idea es identificar las diferentes iniciativas que se están dando alrededor del tema del cambio climático, ya sean de centros de investigación, universidades, políticos, organizaciones estatales y movimientos juveniles. Y también quiero crear alianzas estratégicas para la conversación, diálogos y aprender de todas las iniciativas que se estén desarrollando.



¿Cómo ha afectado la crisis climática a las comunidades indígenas de la Sierra?

Hay dos factores importantes que han impulsado la tala de árboles desmedida y que ya ha provocado afectaciones climáticas en la Sierra: los cultivos ilícitos y la minería. En el caso de los cultivos ilícitos, la zona que colinda con la Guajira tiene salida al mar y por lo tanto es estratégica para el transporte de drogas. Esa siembra nos está afectando.



En el caso de la minería, vemos que alrededor de la Sierra, sobre todo por el lado del Cesar los títulos mineros y las solicitudes han crecido. En 2017 teníamos 132 títulos mineros. Las consecuencias de esas presiones lo vemos esencialmente en el deshielo, hoy la nieve solo está en las partes más altas del nevado. Esto ha provocado el desplazamiento de comunidades, ha creado el desplazamiento de ecosistemas, ha dañado la capa ambiental de la Sierra. De ahí la importancia de atacar de una manera multidisciplinaria el tema de la siembra de coca, la titulación de tierras y la minería.



A su regreso, ¿qué mensaje espera entregar a su comunidad?

Quiero crear liderazgos positivos, cultivar un mensaje de orgullo identitario, de fortaleza cultural a la comunidad, fundamental para seguir creyendo en nosotros mismos y desarrollando potencialidades. Los líderes anteriores han abierto un camino, entonces la Sierra desde su cosmovisión y toda su riqueza cultural y material tiene una visión muy importante que darle al mundo. Eso lo hemos venido entiendo progresivamente, porque han sido años y años de repensarnos como comunidad indígena y eso es lo que quiero transmitir también a estas nuevas generaciones. Ese mensaje me gustaría replicarlo con jóvenes en comunidades más pequeñas desde los colegios.



