Un árbol se define como una planta leñosa, que típicamente tiene un solo tallo o tronco que crece a una altura considerable, este está compuesto por ramas laterales que están a cierta distancia del suelo.



Esta gran planta se encuentra muy comúnmente cerca de la mayoría de toda las personas del mundo. Se caracterizan por crecer en la naturaleza y se cultivan en varios lugares, como por ejemplo: patios, parques e incluso a lo largo de las calles para proporcionar sombra y belleza.

La vida de un árbol puede acabar por la gente o por enfermedades, pero nunca de vejez. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Además, los árboles con su simple existencia ayudan al ser humano de muchas formas, pues algunas de sus propiedades son producir oxígeno, purifican el aire, formar suelos fértiles, entre otros.



Algo que para la coyuntura que vive actualmente la humanidad es muy favorable, ya que ayuda a revertir de una u otra forma todas las problemáticas climáticas que estamos padeciendo en el presente.



Una de las sugerencias más escuchadas a lo largo de los años es que se deben sembrar árboles porque tienen muchos beneficios para cada organismo que habita en la tierra.

Como ya lo mencionamos con anterioridad, los árboles tienen propiedades que favorecen a la existencia, no solo del humano, sino también, a las especies que se encuentran dentro de la flora y la fauna de todo el mundo.



El árbol siempre ha sido reconocido por producir oxígeno, pero por desgracia no es el mayor productor en el mundo, pues las plantas producen aproximadamente el 28% de este gas en la tierra; el fitoplancton, que es un organismo autótrofo (que se nutre de su propia materia orgánica) es la especie que más le aporta esta molécula al planeta, liberando entre 50% a un 85% de dicha sustancia a los ecosistemas que se encuentra en este caso en el mar, según la bióloga Karol Vera, en su blog digital.



Esto no quiere decir que el árbol no sea fundamental a la hora de generar oxígeno, pues ayuda de una forma reducida a generar esta molécula tan fundamental para la existencia. Por esta y otras razones son tan importantes en cualquier ecosistema vivo, algunas de estas son:

La generación de sombra.

La regulación bioclimática debido a que absorbe el agua por sus raíces y la devuelve al ecosistema en forma de vapor a través del proceso llamado evapotranspiración.

La regulación de las temperaturas.

Canalizan los vientos y enfrían los ambientes de forma pasiva.

Aumentan la fertilidad de los suelos.

Disminuye la erosión que generan el agua y el viento reteniendo la tierra y evitando, los deslizamientos.

Bogotá es declarada como una Ciudad Arbolada del Mundo. Foto: Cortesía: Jardín Botánico de Bogotá.

En cuanto a su relación con otros organismos, son usados como alimento por innumerables seres vivos, también se puede decir que son el hábitat de animales y de otras plantas; son parte relevante tanto de la alimentación humana como de la cultura, debido a que se utilizan con fines ornamentales, medicinales, de construcción, obtención de combustibles y fibras.



No se puede dejar de lado la relevancia que tiene en cuanto a la captación de dióxido de carbono o ‘C02’, un gas de efecto invernadero letal para todos los seres vivos de la tierra, ya que produce en grandes cantidades y diariamente por las múltiples actividades que desempeña el humano en la tierra.



Es fundamental tener presente si usted decide ayudar al planeta sembrando un árbol, se recomienda que plante especies nativas de su región geografía para que no exista ningún inconveniente a la hora de florecer.

Algunos de los que se pueden plantar en Colombia son:

Cedro.

Guayacán.

Trébol.

Encenillo.

Entre otros.

Los árboles son una de las especies de fauna más abundantes en la tierra. Foto: Jardín Botánico.

Lo que se quiere lograr con este artículo es dar a conocer toda la relevancia que tiene esta planta y que por medio de eso se anime a sembrar un árbol en cualquier parte de Colombia que se encuentre.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

​REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO