La historia detrás de la increíble foto que fue premiada en Londres

"La belleza está en todas partes".

El fotógrafo peruano Pedro Jarque Krebs capta sus espectaculares imágenes de animales en todo tipo de sitios, desde reservas naturales a lugares remotos, santuarios y zoológicos.

El arte y la mirada de Jarque logran fotos intensas, en las que los animales "parecen posar" según el jurado de uno de sus premios.

¿Cómo logra el fotógrafo crear imágenes que deslumbran comunicando al mismo tiempo un mensaje tan directo y tan potente?

La foto de flamencos que vemos arriba ganó el primer premio en el concurso internacional Bird Photographer of the Year o Fotos de Aves del Año, que acaba de ser concedido en Londres.

Pedro Jarque Krebs habló con BBC Mundo sobre su trabajo y la historia detrás de la foto ganadora.

¿Dónde tomaste la foto?

Los flamencos están en una reserva que se puede visitar en el centro de Madrid, donde está el zoológico. En la reserva los flamencos están en semilibertad, van y vienen.

En una de las excursiones fotográficas que suelo hacer a estos lugares me encontré con este grupo de flamencos que estaban peleándose por algún motivo, forman grupos de dos o tres y se enfrentan esos tres con otros tres y hacen un espectáculo con sus alas, sus plumas se erizan completamente. Es bellísimo verlos y hacen un gran ruido.

Entonces en medio de esa batalla entre grupos de flamencos me puse a fotografiarlos y pude obtener esta foto. Yo estaba a cinco o seis metros de distancia.

¿La imagen fue parte de una secuencia?

Efectivamente cuando trabajas en fotografía de acción tienes que disparar una ráfaga porque hay mucho movimiento. Entonces la cámara va captando secuencias de 10 fotos o más en el transcurso de pocos segundos y después esas fotografías las vas a analizar ya tranquilamente en tu casa porque no sabes realmente que es lo que ha captado la cámara en medio de tanto movimiento.

Puedes incluso ver en mi página web que tengo otras fotos de flamencos tomadas en el mismo día. Hay una que gano el concurso de Sony hace un par de años donde están estos mismos flamencos pero justo antes de que se empiecen a pelear.

Pocos segundos después ya empezaron a pelearse y ahí es donde se hizo toda esta dinámica de formas y de curvas y de colores.

¿Qué tiene esta imagen en tu opinión que la hizo ganadora?

El dinamismo, todo ese movimiento que transmite de la batalla, las plumas ya están totalmente erizadas, los cuellos ya están enredados, se ve toda la kinética de la imagen.

¿Y la composición?

Si tu ves la secuencia de fotos del pleito hay otras que también son muy expresivas, pero en ésta había una especie de equilibrio entre el lado derecho y el lado izquierdo de los flamencos que se estaban peleando.

Es lo que hace que la imagen tenga ese aspecto agradable al mirarla.

¿Cómo lograste ese fondo negro?

Yo hago fotografía creativa, no es una fotografía documental. Siempre he querido trabajar con animales en estudio, pero la mayoría de las veces no se puede meter un elefante, una jirafa en un estudio.

Entonces ya en postproducción yo oscurezco el fondo para aislar al animal del contexto que es lo que a mí me interesa, que no haya distracciones para que haya un contacto más directo, incluso más íntimo entre el espectador y el animal.

¿Hay una misión detrás de tus fotos?

Para mí es importante que se participe en crear una conciencia colectiva sobre el riesgo y la amenaza que existe hoy en día sobre los animales no humanos, me gusta hablar sobre los animales no humanos porque nosotros también formamos parte del reino animal.

Nuestra expansión ha sido tan brutal que ha mellado y prácticamente destruido el hábitat de millones de especies.

Podría hacer fotografías de animales en situación de desgracia para causar un impacto, pero yo lo que quiero es lo contrario, es despertar más bien la admiración por la belleza de lo que tenemos y que está en riesgo de perderse.

Leí que empezaste a fotografiar cuando eras niño…

Nací en Lima y desde chico tenía una cámara que me había regalado mi padre que era de estas antiguas, que se abría de arriba y se veía la imagen invertida. Me fascinaba ver por arriba de la cajita la imagen reflejada pero al revés. Ya un poco mayor era el placer de detener un poco el tiempo como capturar un momento y hacerlo permanente, poder aislarlo.

Es como la escena de los flamencos, es difícil que se repita exactamente igual. La fotografía te permite robar un fragmento de tiempo y eternizarlo.

¿Estudiaste fotografía en la Sorbona en París?

No, en la Sorbona me gradué en filosofía de la ciencia. En la fotografía soy totalmente autodidacta, me dediqué desde el principio por mi cuenta, aprendí solo desde muy joven y después seguí autenseñandome.

¿Cómo aprendiste solo en una época en que no había YouTube?

Había que practicar, disparar y disparar y revelar y revelar e ir viendo por ensayo y error. Y por supuesto mirar muchos libros, en esa época no había internet, tenías que ir a ver libros de fotografía a las bibliotecas y librerías y ver a los grandes maestros para poder inspirarte y aprender cómo realizaban las composiciones.

Volviendo a tu foto ganadora, a muchos les sorprenderá que no fue tomada en un lugar remoto sino en el zoológico de una ciudad…

Yo siempre digo que hago fotografía de animales en cualquier contexto, también en estado natural. Visito reservas naturales, zoológicos, santuarios donde rescatan animales maltratados o en vías de extinción.

La belleza está en todas partes. No necesita uno irse al Serengueti en África para ver los animales más bellos. Uno los tiene cerca.

Puedes ver más fotos de Pedro Jarque Krebs en su sitio.

