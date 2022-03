Bien sea por motivos de salud, por creencias que consideran que los humanos no deberían infligir dolor en los animales, protección del medioambiente, moda o gusto. El vegetarianismo es una tendencia que se ha ganado un lugar entre la población mundial, con cada día más adeptos.



Pero, aunque parece un tema reciente, su historia se remonta a tiempos antiguos. Algunos incluso señalan a Pitágoras como una de las primeras personas en hacer mención al vegetarianismo.



(Le puede interesar: Brasileños prefieren proteger medioambiente a tener crecimiento económico)

De acuerdo con la periodista Claire Suddath, quien realizó reseñas históricas sobre la historia de algunos alimentos para la revista Time, el vegetarianismo fue mencionado por primera vez por el filósofo y matemático griego alrededor del año 500 a. de C. Pitágoras promovió la benevolencia entre todas las especies.



Y aunque el veganismo es un término que fue acuñado en 1944 por Donald Watson, un activista inglés por los derechos de los animales que cofundó la Vegan Society en el Reino Unido, el concepto de evitar la carne se remonta a las antiguas sociedades indias y del este del Mediterráneo. Desde la antigüedad los seguidores del budismo, el hinduismo y el jainismo también defendieron el vegetarianismo porque creían en que los humanos no deberían infligir dolor a otros animales.

(También: Los arrecifes de coral del Caribe llevan calentándose al menos un siglo)

Según el medio británico The Vegan Review, el concepto de vegetarianismo data del año 3300 a. C. en el valle del Indo en el norte y oeste de la India, con filósofos indios como Mahavira y emperadores que seguían la dieta basada en la no violencia contra los animales.



Sin embargo, según reseña Suddath el estilo de vida sin carne nunca se popularizó en Occidente, aunque a veces aparecía durante las modas de salud y los avivamientos religiosos. Algunos ejemplos son el Claustro de Ephrata, secta religiosa fundada en 1732 en Pensilvania, EE. UU., que defendía el vegetarianismo, así como el celibato. O el filósofo utilitarista del siglo XVIII Jeremy Bentham, quien creía que el sufrimiento animal era tan grave como el sufrimiento humano.



En el siglo XIX el veganismo empezaría a tomar forma como movimiento con William Lambe, un médico de Londres, que afirma que una dieta basada en plantas podría curar cualquier cosa. Y en Estados Unidos, Sylvester Graham, inventor de la galleta Graham, inventó y popularizó la 'dieta Graham sin carne'.



Ya en la segunda mitad del siglo XX, durante la contracultura en los EE. UU., un movimiento de comida vegetariana comenzó a centrarse en la dieta, el medio ambiente y la creciente desconfianza hacia los productores de alimentos, lo que condujo a un aumento de la agricultura orgánica.

(Además: Tiburones: así pueden nadar y dormir al mismo tiempo)

La popularidad de estos estilos de alimentación continuaron popularizandose a finales del siglo XX y durante el siglo XXI. Desde 1994, el Día Mundial del Veganismo se celebra el 1° de noviembre, y el 2019 fue declarado como "el año del vegano" por The Economist.



Movimientos que han sido apoyados por actos como el del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), que publicó en 2019 un resumen que indica cómo seguir una dieta basada en plantas ayudará a abordar el cambio climático.



TENDENCIAS

¿Hasta cuándo irá la temporada de lluvias en Colombia?

Por lluvias, Ungrd pide activar en el país Consejos de Gestión del Rie