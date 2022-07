El Parque Natural Tuzlivski lymany, en el Mar Negro, sufre las consecuencias de la guerra en Ucrania y miles de delfines ya han muerto por el conflicto, según dijo a Efe el biólogo Ivan Rusev, que se muestra dolido ante el desastre.



La reserva, que se extiende a lo largo de 44 kilómetros de costa en la región de Odesa les dio múltiples oportunidades de observar a los animales, a los que considera especialmente inteligentes y con emociones.



Lamentablemente, el biólogo afirma que al menos unos tres mil delfines han muerto desde que Rusia invadió Ucrania.



"Cuando la guerra termine, hará falta crear una gran reserva marina para ayudar a que se recupere rápidamente la menguante población de delfines", menciona.



La invasión acabó con las esperanzas de Rusev, ya que el parque está en el centro de la batalla para garantizar el acceso de Ucrania al mar.



Frente a la amenaza de desembarco de tropas rusas, el Ejército ucraniano se ha visto obligado a construir defensas en la zona. Las bombas y misiles rusos han golpeado objetivos durante más de cuatro meses y algunas noches se han contado hasta doscientas explosiones.



"Las lagunas y la costa estaban llenas de vida. En el aire se advertía la melodía de la vida salvaje y los visitantes podían observar animales poco habituales de ver desde sendas delimitadas. Ahora todo es tristeza. Solo hay muchos cráteres dejados por las bombas rusas y miles de sus fragmentos que han traído la muerte", afirma Rusev.

Antes al Parque Natural Tuzlivski lymany, en el Mar Negro, llegaban cetáceos, peces y aves. Foto: EFE/Rostyslav Averchuk

La causa detrás de las muertes

El 4 de julio encontraron cuatro delfines muertos. "Solo podemos acceder a una pequeña parte del parque, pero la escala de la tragedia está clara", constata.



"Nunca vimos nada parecido. Normalmente encontrábamos uno o dos delfines muertos por esta misma época. Ya hemos encontrado 28. Y solo cerca del 5 % de los animales muertos acaban en la orilla", agrega Rusev.



Para este biólogo está claro que la culpa es de la guerra. "Los rusos dicen que los delfines mueren por acabar en las redes de pesca o de enfermedades. Pero hace falta algo más para que una población que normalmente está sana y fuerte sufra semejantes pérdidas".



"Además, todos los delfines que encontramos no presentaban los cortes característicos de haber sido simplemente capturados con redes y arrojados de vuelta al mar por pescadores", añade.



Rusev cree que los potentes sonares de los submarinos y buques rusos en el área interfieren con el sensible sistema de navegación de los delfines, basado en la ecolocalización.



También hay fuertes explosiones, especialmente cerca de la Isla de las Serpientes, recuperada recientemente por Ucrania tras ser invadida por tropas rusas.



"Con sus órganos sensores dañados, los animales se quedan "ciegos". Los desorientados delfines no pueden encontrar comida y quedan rápidamente exhaustos. Mueren de hambre o sucumben más fácilmente a enfermedades", explica el biólogo.



Rusev ha documentado los efectos de la invasión desde el principio. Cada día publica una nueva entrada en el Facebook del parque donde describe una especie de ave, cualquier otro animal o planta y celebra la riqueza y resiliencia de la naturaleza.



Acaba cada mensaje de la misma manera: "La increíble sinergia de las estepas y las aguas, sus pájaros, plantas, auroras y hormigas, ayudan a los ucranianos con su poderosa y positiva energía a derrotar a los orcos" (los rusos).



Rostyslav Averchuk.

(EFE)

