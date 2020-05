La contingencia cambiará las reglas de juego de los ODS

La era poscovid-19 pondrá a prueba el compromiso de los países que buscan seguir el camino de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para construir una sociedad más justa, sostenible y participativa a 2030. Jimena Puyana, gerente nacional de Desarrollo Sostenible del Pnud, comenta cómo va Colombia en esta agenda y qué pasará con nuestros compromisos ante una inminente crisis económica.

¿Cómo vamos en el cumplimiento de los ODS en estos cinco años?

Hoy no tenemos información disponible actualizada a 2019; sin embargo, hay análisis que destacan tanto los avances positivos como asuntos que siguen pendientes.

Hay planes integrales de cambio climático, declaración de nuevas áreas protegidas y el Plan Nacional de Desarrollo se trazó metas importantes para la protección ambiental de los ecosistemas marinos y costeros, entre otros.



Un reto inmenso es mejorar la calidad del aire, que se ve afectada por el sistema de transporte, la industria y, como fue recientemente evidenciado en ciudades como Bogotá y Cúcuta, por los incendios de los bosques y selvas. Masificar el reciclaje es una tarea también pendiente y una meta importante de los ODS.



Con la emergencia, el cumplimiento de los ODS será más lento. ¿Van a priorizar algunos?

Todos los ODS y sus metas se verán afectados por la contingencia. Los efectos de la crisis sanitaria generados por la covid-19 y la atención de sus impactos demuestran que para avanzar en la reactivación económica es necesario resolver las brechas sociales del país, al tiempo que esto no puede ir en detrimento de la sostenibilidad de los recursos naturales. Por lo tanto es difícil priorizar una cosa sobre otra; por su puesto, hay fases de atención que tienen matices.



Esta es la oportunidad para construir, desde la atención humanitaria, las bases para un desarrollo más resiliente; de lo contrario será difícil salir del círculo no virtuoso cuando la lógica obliga a las naciones a pensar solo en crecer sin importar cómo se crece.

Esta crisis ha puesto en evidencia la fragilidad de las economías al ser dependientes del petróleo; por otra parte, vemos el riesgo de que se intensifique el uso de combustibles fósiles FACEBOOK

¿Usted cree que se flexibilizarán las metas encaminados a descarbonificar la economía?

Desde el Pnud hacemos un llamado a que la fase de reactivación se haga sobre la senda de sostenibilidad. El modelo de agotamiento de los recursos está justamente hoy reevaluándose; si bien hoy la batalla más fuerte la estamos dando contra la pandemia, no podemos olvidar que venimos dando otra contra el cambio climático, y esa no da espera.



Colombia tiene avances interesantes en la adopción de una diversidad de medidas para descarbonizar la economía. Por ejemplo, hay una estrategia de desarrollo bajo en carbono que cuenta con desarrollo en seis sectores prioritarios: industria, vivienda, agricultura, energía, minas y transporte. Ese impulso no se puede perder. Es cierto que será un esfuerzo adicional, pero el impulso ya se había dado y la ganancia a futuro será importante.



¿Qué hacer para que no se revierta esa acción climática?

Esta crisis ha puesto en evidencia la fragilidad de las economías al ser dependientes del petróleo; por otra parte, vemos el riesgo de que frente a la caída histórica de sus precios se intensifique el uso de combustibles fósiles. Me gusta pensar que esta puede ser la oportunidad para aprovechar esos nuevos mercados sostenibles. Por ejemplo, es el caso del sector de energía eólica, que está aumentando el número de empleos de 753.000, en 2012, a 1’160.000, en 2018, según The International Renewable Energy Agency.

Gerente nacional de Desarrollo Sostenible del PNUD Foto: Cortesía PNUD

En ese sentido, ¿el país debería aumentar la ambición de sus contribuciones nacionales determinadas (NDC), como ya lo hizo Chile?

Entidades nacionales e internacionales estiman reducción del crecimiento económico que va entre el 2,7 por ciento al 7 por ciento, al tiempo que se estiman reducciones del 6 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para Latinoamérica. En este sentido, se observa un impacto de corto plazo sobre las emisiones de GEI, porque al final estas reducciones no son suficientes para aplanar lo que han denominado la curva climática.



Por eso aumentar la ambición de NDC es más urgente que nunca. Nos permitiría hacer un compromiso serio para que la reactivación económica contribuya a las metas globales. Adicionalmente nos permitiría construir territorios más resilientes, menos vulnerables a los extremos y variabilidad climática.



Hay mucho ruido en Colombia sobre el aumento de la deforestación en medio de esta crisis. ¿Cómo debería ser la estrategia de la institucionalidad para no olvidar este fenómeno?

Pienso que las estrategias de control de deforestación relacionadas con el fomento de modos de vida locales sostenibles cobran ahora gran importancia. Por un lado, ayudan a reactivar las economías y, por otro, protegen las selvas y bosques del país.



Hace poco leí un ejemplo en Paquistán, donde están pagando por la siembra de árboles. Así la gente está activa en la cuarentena, genera un ingreso y contribuye con su bienestar y con las metas nacionales. Seguro hay muchos otros ejemplos que, como este, muestran la forma de avanzar en la agenda ambiental y hacer frente a la crisis que sobre las economías locales genera la covid-19. En fin, creo que esta es definitivamente la hora de la creatividad y de pensar lo que podemos hacer desde la gestión ambiental para superar esta crisis.



Redacción Medioambiente

leyroj@eltiempo.com