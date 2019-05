La lucha contra la contaminación de océanos suma cada vez más aliados

Los esfuerzos para mitigar el impacto de la basura en el mar se multiplican cada vez más y los actores que se suman a iniciativas ambientales aportan su granito de arena para resolver una problemática que ya no da espera: la contaminación por los residuos sólidos que llegan a los océanos.

Ubicada a 10 minutos en lancha desde la bahía de Santa Marta, se encuentra Playa Cueva, un sitio que, aunque no es turístico, tiene la belleza de la costa caribe colombiana. En este paisaje, formado por el sonido de las olas y los barcos que se pueden ver en el horizonte azul, también se encuentran cabezas de muñecas de plástico, botellas de vidrio e incluso sondas con bolsas para suero.



En ese panorama y bajo el sol de la mañana, guantes fluorescentes buscan en la playa toda la basura posible. Recolectan y limpian casi al mismo ritmo, y celebran cuando encuentran botellas PET o material que puede aprovecharse.

Esta playa se encuentra a solo 10 minutos en lancha desde la bahía de Santa Marta. Foto: Karen N. Martínez Sarmiento

Los responsables: actrices, deportistas, influencers, recicladores, samarios y personas de varias partes de Colombia. Todos están allí congregados como parte de la iniciativa ‘Earth Warriors’, un programa que reúne marcas como Maaji, la marca de artículos de playa, Tosh, L’Occitane en Provence, Fokus Green, Viva Air y Hilton, y que busca generar conciencia sobre la importancia del reciclaje y del alcance de las actividades humanas.



Precisamente, la limpieza de playa hace parte de toda la estrategia que implementó el programa. El otro pilar es la concientización.

En esta iniciativa, participaron Claudia Bahamón, presentadora; Sofía Gómez, apneísta; Michelle Manterola, actriz, entre otras personalidades. Foto: Karen N. Martínez Sarmiento

Entender que hemos sido parte del problema

Los niños de la Sierra Nevada que hacen parte de la fundación Wirakoku llegan a la fundación Prosierra, en pleno centro de Santa Marta, y utilizan algunos materiales reciclados, pinturas y lana para hacer sirenas y barquitos de papel. En ellos, escriben compromisos sobre cuidar el medio ambiente.

"Los materiales pueden aprovecharse muy bien para realizar objetos y actividades creativas", dijo la fundación Agenda del Mar. Foto: Karen N. Martínez Sarmiento

Para ellos, miembros de los grupos chimila, kogui y arhuacos, el apoyo de las fundaciones es vital. Agenda del Mar, Fundación AkwaMare y Delphinos, quienes cuidan el mar de Taganga por medio de la práctica de la apnea, los apoyan, los concientizan y les enseñan que el ser humano es el mayor culpable de la emergencia por la que atraviesan varios océanos en el mundo.

El aporte de empresas y gobiernos

Las iniciativas sostenibles no solo son asunto de las fundaciones o de los grupos ambientales. Las empresas también están haciendo lo suyo a raíz de la ley de responsabilidad extendida del productor (REP), la cual dice que los productores deben reincorporar en el ciclo productivo un porcentaje mínimo de 30 por ciento de la cantidad total en peso de los envases y empaques puestos en el mercado.



“Estamos reincorporando 9.000 toneladas de residuos en nuestros productos. Tenemos una obligación con el medio ambiente y queremos mostrar todo lo que estamos realizando como compañía”, dijo Martha Falla, directora de sostenibilidad de Postobón.

Y como Postobón, hay muchas otras empresas que están apostándole a esta economía circular y al ciclo verde. Sin embargo, estas organizaciones no están trabajando solas. Se han asociado con aquellas personas que conocen mejor que nadie la dinámica y el oficio de reciclar.



Es por ello que el apoyo de las alcaldías locales para poder articular estrategias fuertes, como es el caso de Santa Marta, han logrado impactos positivos. Según Falla, se espera que todo esto se amplíe y se aplique a Bogotá.

Los salvadores silenciosos

Uniformados, con guantes, zapatos cómodos y jeans, indican qué sirve y en qué bolsa va. “Me gusta trabajar con ellos y dignificar lo que hacen. Nadie se había dado cuenta de la labor tan importante que realizan. Muchas veces los miran despectivamente, cuando ellos son los que han hecho el trabajo”, dice Juan Carlos Gutiérrez, gerente de Ekored, una empresa que se dedica al abastecimiento, procesamiento y comercialización de material reciclado.

Se estima que en Colombia, cerca de 60.000 recicladores viven de ese oficio. Foto: Karen N. Martínez Sarmiento

En Colombia, dice Gutiérrez, hay cerca 60.000 recicladores que dependen de este oficio para subsistir. Actualmente, están teniendo importantes alianzas con las empresas, y esto, a largo plazo, podría también significar mejoras en su oficio, como más elementos y tecnología en bodegas y acopios, o mayores ingresos.

Los océanos empiezan en casa

El panorama de la contaminación es uno de los más graves que se están enfrentando en materia ambiental. De hecho, se tiene estimado, según cifras de Greenpeace, que para el 2020, la producción de plásticos (el material que más afecta a los animales y ecosistemas marinos) se acercará a las 500 millones de toneladas (900 por ciento más que en 1980).



Específicamente en la costa caribe, la situación de contaminación se agrava en época de lluvias cuando, a través del río Manzanares, que atraviesa Santa Marta, llegan miles de desechos a las playas.



“Queremos que las personas tengan un mensaje diferente a la hora de consumir”, dicen varias empresas que hacen parte de la iniciativa Earth Warriors, así como Gutiérrez, que reflexiona que este no solo es un tema de políticas, sociedad, economía o sostenibilidad sino también es tema de comunidad.

Ekored muestra lo que puede hacerse con material de botellas PET. Una botella pesa aproximadamente 30 gramos. Con cinco unidades, pueden hacerse camisetas. Foto: Karen N. Martínez Sarmiento

Usted también puede ayudar

Lo importante de la concientización es que el mensaje puede replicarse y manifestarse en cada espacio y hora del día. “Sabemos que con esto no vamos a cambiar el mundo de un día para otro, pero si logramos dejar un mensaje, le habremos ahorrado mucho al planeta”.



Para esto, usted también puede emprender pequeñas acciones que contribuyan a mitigar el impacto humano en los ecosistemas. Recuerde el eslogan de Earth Warriors: los buenos planetas son difíciles de encontrar.



Separe los materiales reciclables, límpielos y entrégueselos al reciclador a parte.

Dígale no a los plásticos de un solo uso. Por ejemplo, utilice un pitillo de aluminio que puede usar varias veces.

Evite las bolsas plásticas. No olvide llevar de tela; son fuertes, fáciles de guardar y amigables con el medio ambiente.

Súmese a iniciativas como las limpiezas de playa.



*Invitación Maaji, Tosh, L’Occitane en Provence, Fokus Green, Viva Air y Hilton.



Karen N. Martínez Sarmiento

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO.