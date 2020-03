La compleja historia de los viejos y nuevos colonos del Parque Tinigua

Han pasado 20 días desde que se llevó a cabo el operativo Artemisa en el Parque Nacional Tinigua, en el departamento del Meta, y al rededor de 7.000 campesinos afectados siguen reunidos en San Vicente del Caguán y San Juan de Lozada esperando que el Gobierno Nacional se siente con ellos a negociar.



Dicen que las medidas para frenar la deforestación los afectará gravemente, porque la mayoría vive del ganado. Reiteran que no tienen cultivos ilícitos y que la ganadería extensiva que promueven otros actores es lo que realmente está acabando con esta área protegida.

EL TIEMPO habló con el vicepresidente de la Asociación Campesina Ambiental Lozada y Guayabero (Ascal-G), José Garzón, sobre la historia de los colonos en este parque, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos y su conflictiva relación con Parques Nacionales. Esta asociación integra a 68 veredas ubicadas en el parque Picachos y Tinigua.



Hay dos clases de colonos, los antiguos que llegaron a la región antes de que el lugar fuera declarado Parque Nacional. Y otros son los nuevos colonos, lo que llegaron después del acuerdo de paz con las Farc. ¿Cuál de los dos está deforestando el parque Tinigua?



Los campesinos que viven entre los ríos Losada y Guayabero en la Macarena, San Vicente del Caguán y Uribe, inicialmente éramos madereros, pero nos dimos cuenta que de tanto talar esto iba a quedar como una mesa de billar, sin montaña. Entonces, creamos los primeros comités ecológicos para tratar de regular la tala. Ante la falta de Estado, creamos normas de convivencia y ambientales. Se sancionaba económicamente a quienes fueran en contra de esas normas, así controlamos la deforestación.



Sin embargo, la tasa seguía siendo alta. En 2006, establecimos que las fincas iban a tener un 40 por ciento de bosque, un 10 por ciento en cañeros rotatorios, lugares en donde se siembra, y el restante 50 por ciento para tener la pradera y la casa. Claro que toda la vida ha habido un incumplimiento de esas normas, pero si no hubiéramos conservado, estaríamos hablando de otra cosa.



Con la salida de las Farc, sabíamos que la tala se iba a incrementar, porque ellos se encargaban de que la gente cumpliera esas normas. Hicimos un llamado al Gobierno para que se protegiera el bosque, pero no fuimos escuchados. Entonces, empezaron a llegar nuevos colonos a zonas que nosotros habíamos cuidado y declarado reserva.



Esos nuevos colonos son campesinos, pero también es gente que está trabajando para otras personas. Ellos suman alrededor de 500 familias, lo que nos da cerca de 3.000 personas que están en la zona. Muchos vienen de otras regiones, otras son la misma región pero que no tenían tierra, otros se fueron y regresaron. Ellos dicen acogerse a nuestras normas ambientales, pero eso no ocurre. Por eso, los campesinos que ya estaban cumpliendo nuestros acuerdos dijeron que cómo era posible que ellos tumben y nosotros no. Así se ha desatado esta tragedia de la tala.



¿Quiénes son las 26 personas capturadas por presuntamente atentar contra el medioambiente?

Fueron detenidos 26 personas, como muchos están judicializados por estar dentro de parques, entonces, no se hacen efectivas esas judicializaciones por el problema social que se genera. En esta operación vinieron buscando a esa gente, pero a muchos no los encontraron en la casa, entonces se llevaron al que estaba ahí. Todos son campesinos que viven hace muchos años. Solo dos quedaron detenidos y los demás quedaron vinculados con libertad condicionada. También se pensó que se iban a llevar el ganado como ocurrió hace dos años, cuando se llevaron unas 600 reses y dinamitaron corrales, por eso la gente se enfureció y aún siguen reunidos esperando una respuesta del Gobierno.



Se dijo que las disidencias fueron quienes los convocaron a movilizarse contra el operativo del Gobierno. ¿Qué dicen ustedes?

Frente a la gente que se quedó, pues sí, están ahí. ¿Y qué hace uno como campesino? Los anteriores eran conocidos, pero ahora no sabemos. Tampoco creo que estén detrás de la deforestación como lo dice el Gobierno, porque el bosque les ayuda a protegerse, nadie se prepara para un invierno quitando el techo de su casa. Si las disidencias de las Farc estuvieran ayudando a los campesinos, ¿usted cree que en el anterior operativo hubieran dejado sacar el ganado?



¿Qué está destruyendo el parque Tinigua, la ganadería o los cultivos ilícitos?

La ganadería aquí es extensiva, pero no es del campesino. La gente recibe el ganado, los alimenta, las vacunas y a términos de dos años se reparten las ganancias. No puedo decir quién trae ese ganado, pero lo que sí sé es que es ganado legal, porque hay registro de la marca y porque se pagan impuestos. Todo el ganado que está parques tiene la aprobación de Fedegan, y del ICA. Por supuesto, una res sin marca registrada genera sospechas.



En el operativo de hace dos años en Picachos se llevaron un ganado que estaba registrado, ahora, con la nueva medida de la Fiscalía dice que no se puede sacar, ni vacunar, ni comercializar, y entonces nos preguntamos qué van hacer cuando uno de esos animales se enferme de brucelosis, el daño es para todos.



Aquí la gente se acogió al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis). El plan era darles un 1 millón de pesos mensuales y a la vez hacer unos estudios para saber qué proyectos productivos se podrían implementar. Pero Parques se opuso a esos proyectos por tratarse de áreas protegidas. La gente no puede ponerse a producir miel, porque no reemplaza las utilidades de la ganadería. ¿Cómo le dices a la gente que deje la ganadería o coca por ponerse a producir miel? Están queriendo ampliar la ganadería, pero la coca no.



Por otro lado, en la zona también hay un polígono para la exploración y explotación de petróleo que no ha podido hacer porque no hemos dejado. En 2014 salió un proyecto de un oleoducto que saldría de la vereda El Tapir para sacar el petróleo hasta Putumayo en un área protegida. En estas zonas hay múltiples amenazas.



¿Qué opina de la operación Artemisa?

La operación Artemisa ataca la deforestación, pero la parte represiva ataca al que menos hace daño, no al gran talador, a los que pretenden meter monocultivos. Incluso los nuevos colonos solo talan cinco hectáreas, pero quien tala 200 (tumbar cada hectárea cuesta 1 millón de pesos), son otros. No sabemos quién está detrás de eso, por eso pedimos una caracterización de la gente que vive en parques.

¿Después del operativo, cómo quedó la relación con Parques Nacionales?

La relación con Parques Nacionales es muy dinámica: a veces es buena y otras no tanto. Sin embargo, estamos de acuerdo en conservar. Pero, estamos en desacuerdo en que en las áreas protegidas no debe vivir nadie. Nosotros creemos que sí, con algunos ajustes para que se dé la conservación.



Hemos tenido acuerdos con ellos, pero se han roto, porque parques acelera los proyectos, pero de un momento a otro los deja y no los finaliza. Por ejemplo, se hizo un pacto para reforestar algunas zonas en San Juan de Lozada, pero parques no cumplió, a pesar de que la gente estaba dispuesta. Pareciera que cuando buscan recursos de las organizaciones internacionales, nos buscan, y cuando los consiguen, no hacen las cosas.



Nos han dicho que nuestro ganado es del narcotráfico, del Eln, las Farc, de las Bacrim, eso genera fisuras y no permite que el diálogo fluya. Pero, por lo menos reconocen a las 1.000 familias que se caracterizaron en 2016 y que viven en Picahos y Tinigua hace mucho tiempo.



¿Cuál es la salida a este conflicto social y ambiental que ustedes proponen?

Nosotros no estamos a la espera de ver que pasa sino que también estamos formulando propuestas como la agenda ambiental que construimos para salir de esta situación con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados.



También creemos que los nuevo colonos deben ser relocalizados, es decir, que los lleven a zonas con las mismas condiciones en donde puedan trabajar la tierra. Aquí la tenencia de la tierra hay que reglamentarla, porque incluso es posible que haya gente que tiene tierras afuera. Por eso es importante el catastro rural.



Por otro lado, desde 2012 estamos buscando que se cree una zona de reserva campesina. Hemos cumplido los requisitos, hicimos audiencia pública y aún hoy no sale la resolución. Esto permitiría regular la tenencia de la tierra y además serviría de colchón para impedir el ingreso de más gente a parques. Necesitamos un diálogo con el Gobierno para bajarle el calor a esta situación y que no sigan los operativos y atropellos.



