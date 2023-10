La capa de hielo de Groenlandia es recuperable, pero se debe enfriar el planeta

El deshielo de Groenlandia, causante en más de un 20 por ciento de la subida del nivel del mar en décadas recientes, tiene marcha atrás, según un estudio de la revista Nature conocido este miércoles, que constata que si la temperatura global baja a niveles seguros (menos de 1,5 grados) la mayor isla del planeta recuperará su manto blanco.



Científicos de España, Dinamarca, Alemania, Noruega y Reino Unido han utilizado dos modelos de simulación distintos y pruebas paleoclimáticas para calcular la evolución del hielo de Groenlandia en base a diferentes aumentos de temperatura global, y la conclusión es que la isla perdería completamente el hielo si se rebasan los 2 grados respecto a niveles preindustriales.

Según uno de los modelos utilizados, con un aumento global de más de 1,7 grados, sin medidas determinantes para frenar el cambio climático, Groenlandia perdería completamente el hielo a lo largo de los años.



El otro modelo, desarrollado por el grupo de modelización y análisis paleoclimáticos (PALMA, por sus siglas en inglés) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), fija ese umbral para la pérdida total de hielo en 2,3 grados de incremento global de temperatura.



Entre otras alteraciones, (sólo) la pérdida de hielo en Groenlandia implicaría una subida del nivel del mar a nivel global de siete metros, explicó a EFE una de las autoras, María Luisa Montoya, investigadora del Instituto de Geociencias de la UCM y profesora de esta universidad.



Al ser una media global, esa subida no tendría por qué darse por igual en todas partes del planeta, es decir, habría sitios en los que podría implicar más de diez metros y otros en los que pueda suponer dos o tres metros más, aunque en cualquiera de los casos el mar acabaría haciéndose con el espacio que hoy ocupan muchas comunidades costeras del planeta.



Enfriar el planeta La buena noticia es que aún habiendo superado los umbrales que conducirían al deshielo total, “si logramos enfriar el planeta con relativa rapidez podremos evitar la pérdida masiva de hielo”, añadió Montoya, de tal manera que Groenlandia volverá a ser una isla helada, como lo era cuando se creó, hace tres millones de años.



No obstante, la investigadora de la UCM subrayó que “el caso más optimista sería no sobrepasar los umbrales de aumento de temperatura”. Para recuperar el hielo, deberían de ponerse en marcha medidas drásticas de mitigación del cambio climático que reduzcan la concentración de CO2 en la atmósfera.



El estudio destaca que el tiempo es crucial: si la vuelta a temperaturas más frías tras un "rebasamiento" del umbral tarda más de unos siglos, es probable que la capa de hielo siga contribuyendo a una subida significativa y peligrosa del nivel del mar.



Según el Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo de Estados Unidos, el manto blanco de Groenlandia, que cubre aproximadamente el 80 por ciento de su superficie, contiene 2,9 millones de kilómetros cúbicos de hielo.



