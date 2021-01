La avanzada verde de la industria colombiana

Queda ratificado que el consumidor no solo quiere tapizar su armario de verde, sino que todas las industrias –desde la alimenticia hasta la tecnológica y el retail– retumben el mismo ‘eco’ sustentable.



La actitud verde la captó Nielsen en 2019; su estudio ‘Global sustainable shoppers report’, realizado en 64 países, señaló un consenso del 81 % de las personas sobre la responsabilidad de las empresas para ayudar al ambiente.



Este reporte ubicó a Colombia como el segundo país del mundo en donde los consumidores demandan mayor sostenibilidad de las empresas, con un 96 %, detrás de India, con 97 %.



“En el 2020, la conciencia que la pandemia despertó en el consumidor y las marcas hizo que creciéramos en ventas más del 100 %”, reconoce Camilo Jaramillo, fundador de la compañía de ropa y textiles reciclados Fokus Green, proveedor de materia prima y producto terminado en PET rescatado para la mayoría de sellos de vestuario colombianos que reconocen que la sustentabilidad no es tendencia pasajera.



“Es la única forma de salir adelante como industria. El que no se monte en este cuento está destinado a fracasar; el mercado lo sacará”, dice Jaramillo.



Equidad del diseño

“Para hacer un gran diseño no diseñamos para la gente, diseñamos con la gente”, señaló el retailer estadounidense Target,que en su documental Diseñado para todos (Designed for All) habla del diseño inclusivo detrás de sus líneas de ropa e interiorismo creadas con personas con diferentes capacidades y de orígenes diversos.



Otros casos de éxito internacional por su compromiso verde fue el de la tienda de reciclados de eBay y la marca de ropa outdoor alemana Vaude; eBay puso la plataforma comercial y Vaude, los remanentes textiles de su cadena de suministro, que son vendidos a entusiastas de las manualidades por no más de un euro. Las ganancias van a la ONG Save The Children.

Iniciativas locales

Todos Ponen. En enero, 2.000 uniformes de la Policía Nacional fueron recuperados por personas en proceso de reincorporación y reintegración, desplazados y víctimas del conflicto armado y transformados en cartucheras, maletines y morrales, bajo la guía de la diseñadora María Luisa Ortiz y el apoyo de varias organizaciones sociales y Grupo Éxito.



Materiales responsables. En octubre, Seven Seven estrenó Do Good, una colección con fibras provenientes de fuentes renovables de madera, y con denim tinturado con índigo sin anilina y lavado con un solo vaso de agua (por lo general, se utilizan 5 litros por jean). En noviembre, Gef, Punto Blanco y Baby Fresh incluyeron algodón orgánico, PET reciclado y el Lyocell (textil de pulpa de madera) en ropa, empaques y etiquetas.



Apple. La marca, que ya es neutral en emisiones de carbono en el funcionamiento de su estructura corporativa global, revolucionó con su iPhone 12 elaborado con un 100% de tierras raras recicladas en todos los imanes; también eliminó el adaptador de corriente y los EarPods de la caja del iPhone para reducir las emisiones de carbono y minimizar la minería y el uso de materiales preciosos, y ofrecer un empaque más pequeño que permite incrementar en un 70% la cantidad de cajas que caben en un pallet. Con estos cambios se reducirán 2 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono por año, equivalentes a eliminar por año casi 450.000 vehículos de las calles.



Tosh. Los snacks saludables le apostaron al cuidado de grandes bosques que capturan miles de toneladas de carbono y a la medición y reducción del total de emisiones de gases durante los procesos de fabricación de sus productos, haciendo de Nutresa la primera marca de consumo masivo en recibir la certificación Carbono Neutro, otorgada por Icontec.



Carulla. Grupo Éxito estrenó Carulla FreshMarket 140 implementando paneles solares, materiales compostables (cero icopor) y reemplazando los gases refrigerantes para medir, mitigar y trabajar para reducir y compensar su impacto. El punto de venta marcó el debut de la compañía en el modelo de ganadería sostenible con ganaderos aliados de la conservación de ecosistemas y del bienestar animal. Para cumplir la meta de reducción de la huella de carbono en un 35% para 2023, Carulla compensará sus impactos con BancO2, un sistema de pago por servicios ecosistémicos.



Dafiti. El e-commerce compensa su huella de carbono “buscando el suministro verde mediante bolsas biodegradables; estamos trabajando en alcanzar la última milla (entregar con huella cero carbono)”, según Camilo Rueda, gerente regional de Dafiti quien agrega que los vehículos eléctricos para sus entregas están en prueba piloto en Chile y se espera que lleguen a Colombia para movilizar a más de 100 Dafiti amigos (flota de envíos y entregas propia).