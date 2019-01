El hielo de la Antártida se derrite más rápido que nunca

El calentamiento global está provocando que el hielo de la Antártida se derrita más rápido que nunca -unas seis veces más por año que hace 40 años-, y provoque un mayor nivel de los océanos en todo el mundo, advirtieron científicos.

De acuerdo con una investigación publicada en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), entre 1979 y 1990 la Antártida perdió un promedio de 40.000 millones de toneladas de hielo anualmente, mientras que entre 2009 y 2017, la pérdida de masas de hielo creció más de seis veces, a 252.000 millones por año.



Ese derretimiento del hielo antártico ya generó un incremento del nivel del mar de 1,4 centímetros entre 1979 y 2017, indicó la investigación.



"Si las capas de hielo de la Antártida continúan derritiéndose, tendremos un aumento de varios metros del nivel del mar en los próximos siglos", advirtió el principal autor del informe Eric Rignot, presidente de Ciencia del Sistema Tierra en la Universidad de California.



Un crecimiento de 1,8 metros para 2100, como prevén algunos científicos, podría llevar a que se inunden varias ciudades costeras en las que viven millones de personas en todo el mundo, según estudios anteriores.



Para el estudio actual, los investigadores llevaron adelante la evaluación más larga de la historia sobre las masas de hielo de la Antártida a lo largo de 18 regiones geográficas. La información fue obtenida a través de fotografías aéreas de alta resolución tomadas por aviones de la NASA, así como de satélites de diversas agencias espaciales.

Efecto del cambio climático

Para los investigadores resultó aún más preocupante que algunas zonas que eran consideradas "estables e inmunes al cambio" en la Antártida Oriental también están sufriendo el deshielo, según el estudio.



"El sector de la Tierra de Wilkes de la Antártida Oriental ha sido siempre un participante importante en la pérdida de masa de hielo, incluso en los 80, según mostró nuestra investigación", dijo Rignot. "Esta región es probablemente más sensible al cambio climático de lo que se creía y es importante saberlo porque contiene más hielo que la Antártida Occidental y la Península Antártica juntas", añadió.



Si todo el hielo en la Antártida se derritiera sería suficiente para elevar el nivel del mar 57 metros. Por mucho, la mayor cantidad de hielo en la Antártida se concentra en el este, donde hay suficiente hielo marino para conducir 51,8 metros de aumento del nivel del mar, en comparación con unos 5,18 metros en toda la capa de hielo de la Antártida Occidental.



La capa de hielo de esta zona es la más grande del mundo y contiene aproximadamente la mitad del agua dulce de la Tierra.

Una alerta para tener en cuenta

Un estudio histórico publicado en Nature en junio del año pasado encontró que el derretimiento de hielo en la Antártida se había triplicado desde 1992, pero no mostró una reducción significativa en el este. Sin embargo, un estudio posterior publicado por la misma revista, en septiembre de 2018, analizó las capas de sedimento del fondo oceánico depositadas la última vez que la Cuenca Subglacial de Wilkes, parte de la Antártida Oriental situada al sur de Australia, se derritió hace unos 125.000 años.



Ese estudio descubrió que la cuenca masiva comenzaría a derretirse nuevamente, con un aumento sostenido de la temperatura de solo dos grados centígrados, el límite requerido en el acuerdo climático de París para evitar el calentamiento global descontrolado.



Según las últimas investigaciones, la disolución del hielo en la Antártida oriental merece una "atención más estrecha", según el informe de PNAS. Investigaciones recientes mostraron que la temperatura de los océanos está aumentando más rápido de lo que se creía e incluso se establecieron nuevos récords en los últimos años.



El calentamiento del agua de los océanos solo acelerará la pérdida de hielo en el futuro, y los expertos dicen que los niveles del mar continuarán aumentando durante siglos, sin importar lo que los humanos hagan ahora para controlar el cambio climático.