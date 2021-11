En la Antártida están los sitios con la temperatura más fría registrada

Pequeños valles cerca de la parte superior de la capa de hielo de la Antártida alcanzan temperaturas de casi -100° celsius (-148° Fahrenheit) en el invierno, según datos de un estudio publicado en el Geophysical Research Letter.



Es allí donde según los investigadores, se han registrado las temperaturas más frías que se hayan visto en la Tierra.



"Identificamos áreas cerca de la división de hielo de la Antártida Oriental en las que se observan temperaturas superficiales de la nieve inferiores a 90 °C en los datos de la banda térmica de los satélites durante el invierno en condiciones de cielo despejado", destaca el informe.

Según los datos publicados en el reporte en aproximadamente 100 sitios se observaron temperaturas superficiales mínimas de -98 °C durante los inviernos de 2004-2016.

"Los casos de temperaturas ultrabajas se correlacionan con una fuerte circulación de vórtices polares. Discutimos un modelo conceptual de enfriamiento radiativo de la superficie que produce una capa de inversión extrema. El enfriamiento adicional se produce cuando el aire frío cercano a la superficie se acumula en cuencas topográficas poco profundas de gran altitud", agrega el informe.

Para tener un nivel de referencia, el nivel corporal promedio va de 36.1° C a 37.2° C. Aunque los humanos han logrado crear sitios aún más fríos artificialmente, por ejemplo en el Laboratorio de Átomos Fríos en el Instituto de Ciencias Naturales, donde se enfrían átomos a -273,15° C.

El descubrimiento bate el récord del cual se tenía registro, pues durante mucho tiempo la temperatura más baja registrada era de -89,6° centígrados, acuñada el 23 de julio de 1983 en la base rusa de Vostok.

Sin embargo, los datos satélitales recogidos durante la noche polar antártica durante 2004-2016 revelan una amplia región de la alta meseta antártica oriental por encima de Vostok que alcanza regularmente temperaturas de la superficie de la nieve de -90 °C y menos.

Estas temperaturas se producen en depresiones topográficas poco profundas cerca de la parte más alta de la capa de hielo, entre 3.800 y 4.050 metros sobre el nivel del mar de altitud.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

