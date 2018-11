La Anla archiva licencia ambiental para hacer fracking en el Magdalena

La intención de la empresa ConocoPhillips de hacer las primeras pruebas piloto de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales, una técnica conocida como fracking, quedó frenada por el momento. La Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) archivó los dos proyectos, localizados en jurisdicción de los municipios de San Martín y Aguachica, en Cesar.

Para la Anla, la información dada “es insuficiente para realizar una evaluación adecuada, en aspectos tales como manejo y disposición de las aguas de producción y flujos de retorno, evaluación ambiental y plan de contingencia” por lo que considera que para tomar una decisión sobre fracking “es muy importante tener un panorama más amplio sobre el adecuado manejo ambiental que se dé durante la realización de esta actividad, de manera que se garantice un adecuado uso de los recursos sin afectaciones al medio ambiente”.

En el documento de impacto ambiental, la sociedad Conoco Phillips Colombia Ventures LTD., estima que un pozo utilizará cerca de 130.000 barriles (20.670 m3) de agua para la actividad de estimulación hidráulica y como resultado de este proceso esperan obtener aproximadamente un 18 por ciento de fluido de retorno como residuo; es decir, aproximadamente 23.400 barriles (3.720 m3). La traba en el proceso estuvo en que la única opción que dieron para el tratamiento de las aguas fue entregárselo a una tercera compañía, a la sociedad Geoambiental S.A., quien según el documento no está en la capacidad de hacerlo.



La Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), respondió a los requerimientos de la Anla argumentando que “(…) debido a que la Autoridad Regional carece de certeza científica relacionada con el manejo y disposición final de las sustancias de interés, debemos actuar conforme al principio de precaución y manifestamos nuestro pronunciamiento negativo para realizar la actividad”

El segundo proyecto fue archivado porque no tuvo en cuenta los términos de referencia. Para este caso ConocoPhillips contrató a una consultora quien entregó una documentación insuficiente a la hora de evaluar los estudios de impacto ambiental.



Las licencias ambientales, por el momento, no han sido negadas sino archivadas. La empresa podrá presentar un recurso de reposición y la Anla evaluará si continúa con el trámite o no.



Ante esto, la Alianza Colombia Libre de Fracking señaló que “esta decisión de la Anla, sumada a la contundente evidencia científica existente en todo el mundo que muestra los riesgos e impactos de esta técnica, dejan claro que no existe el fracking responsable y que el país no está preparado para implementarlo”. Invitan al Congreso de la República a dar vía libre a los proyectos de ley que buscan la prohibición de esta actividad en todo el territorio nacional, y que se encuentran a la espera de su primer debate en la Comisión Quinta de Senado.



La atención también está puesta en Ecopetrol, quien planteó las intenciones de hacer un plan piloto de fracking en el Magdalena Medio (en total hay cinco solicitudes para esa zona). De recibir el permiso de la Anla, el proyecta se haría en los próximos meses, en una zona en donde convergen las formaciones geológicas La Luna y Tablazo que podría tener entre 2.000 millones y 7.000 millones de barriles de petróleo.REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

