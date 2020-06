Kalua, el mono que fue condenado a 'cadena perpetua'

Es difícil imaginar que un mono sea condenado a 'cadena perpetua', pero este es el caso de Kalua, un primate que desde hace tres años ha atacado a niños, niñas, hombres y mujeres en India, víctima de las costumbres a las que lo habituó su fallecido dueño. Razón por la cual, las autoridades ambientales han decidido que pase el resto de sus días enjaulado.



Según expertos del zoológico de Kanpur, India, lugar donde cumple la 'condena', Kalua es adicto a comer carne y a beber alcohol a causa de que fue criado por un ocultista quién, al parecer, constantemente le suministraba licor.



Cuando el hombre murió y al no tener quién le diera de beber, el primate se volvió agresivo y empezó a atacar a los habitantes de la ciudad de Mirzapur, en estado de Uttar Pradesh en India. De hecho, de acuerdo con medios locales, el animal llegó a ocasionar heridas graves por rasguños y mordeduras a aproximadamente 250 personas de la región, principalmente menores de edad y mujeres.



Era tal el terror que generaba Kalua entre los pobladores que, en 2017 y luego de varios intentos fallidos, fue capturado por las autoridades ambientales de India y entregado al zoológico de Kanpur, donde durante estos años el médico del lugar, Mohd Nasir, ha venido estudiando su caso.



"Lo mantuvimos aislado durante algunos meses y luego lo cambiamos a una jaula separada. No ha habido ningún cambio en su comportamiento y sigue siendo tan agresivo. Han pasado tres años desde que fue traído aquí, pero ahora se ha decidido que permanecerá en cautiverio toda su vida" aseguró.



Con el paso del tiempo Nasir descubrió que Kalua era adicto a la carne y al alcohol debido a la forma como fue criado.



"El mono no era vegetariano y bebía. Solo se le da comida vegetariana y sin embargo, en tres años, no cambió. Sus dientes son muy afilados. También puede morder cuando está con otro mono. Por lo tanto, será encarcelado en la jaula", recalcó el funcionario del zoológico, según el medio indio 'Amar Ujala News'.

Así las cosas, Kalua tendrá que pasar el resto de sus días en cautiverio debido a que representa un peligro para las personas. De hecho, de acuerdo con Nasir, de liberarlo atacaría de nuevo, pues ni siquiera es amigable con el guardián de jaulas del zoológico.



