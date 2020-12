Julia Miranda habla de su salida tras 16 años en Parques Nacionales

EL TIEMPO habló con Julia Miranda tras conocerse que el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, aceptó la renuncia protocolaria que hicieron todos los funcionarios a su llegada.



Además, aseguró que no se quería ir de la institución que ha dirigido por los últimos 16 años y habló de los retos que tiene el nuevo director nombrado este martes, Orlando Molano, ex director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá durante el gobierno de Enrique Peñalosa.

¿Qué pasó? ¿De dónde sale esta decisión del ministro?

Yo lo supe ayer (martes). Entiendo la decisión del ministro como parte de lo que ocurre en el servicio público, uno siempre sabe que está de paso. Yo, como todos los demás, presenté mi renuncia protocolaria cuando él llegó, y estábamos trabajando desde que él llegó, pero me informó ayer que quería aceptarla, que quería hacer cambios en Parques Nacionales para adelantar su gestión y lo entiendo perfectamente.



¿Cuáles son los retos que tiene este nuevo director de Parques?

Le deseo lo mejor y que disfrute y se comprometa al 100 por ciento. El tiempo es escaso para trabajar en parques. El gran reto que tiene es seguir declarando las áreas protegidas que hacen falta y hay 5 áreas en ese proceso.



También hemos conseguido un control del territorio como en el parque Tayrona, de haber recuperado predios que son de la Nación, y es una tarea que hay que continuar, pero en coordinación con otras instituciones como la Agencia Nacional de Tierras, entre otras.



Otro gran reto es lograr la gobernabilidad en los territorios, las amenazas que tienen los guardaparques que, aunque no depende de Parques, sino de la Fuerza Pública, parques sí tiene un rol importante.



También es un reto el presupuesto, porque si bien ha aumentado mucho desde que llegué en 2004, aún falta mucho. Hay un proyecto que hay que sacar adelante y es el del impuesto al carbono, porque yo no logré ver esa plata.

Hay una preocupación en el sector y es que con su salida se incremente el turismo en Parques, hay temor con lo que pueda pasar con el parque Tayrona, con la minería en parques y la extracción de áreas protegidas...

Hay que decirle a la gente que Colombia hizo un voto jurídico y político muy importante por la protección de sus parques. Hay una prohibición constitucional legal y con múltiples jurisprudencias de las Cortes para proteger los parques. Por eso en los parques no se puede hacer minería y no se pueden extraer áreas.



También vale la pena recordar la última sentencias del Consejo de Estado sobre el proyecto del Parque Tayrona, del fallo favorable de las pretensiones de conservar el parque y poner por encima la protección del bosque seco tropical y cómo los demandantes que reclamaban el derecho de construir en sus predios un hotel, pues no se les reconoció. Esa sentencia marca una importante jurisprudencia y precedente, entonces, espero que eso no ocurra.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

