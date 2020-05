Jueza ordena suspender audiencia pública de aspersión con glifosato

De acuerdo con el juzgado primero de familia en Pasto, la audiencia pública programada para el próximo 27 de mayo, con el fin de discutir el regreso de la aspersión aérea con glifosato en el país, queda suspendida, pues vulnera la debido participación de las comunidades afectadas.

La acción de tutela fue presentada por María Esperanza García, representante legal de la Asociación de Cacaoteros del municipio de Policarpa, en Pasto, en contra de la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) porque ordenaron una audiencia pública virtual para el 27 de mayo en comunidades no tienen acceso a internet.



Pese a que la institución abrió otros canales, como las emisoras comunitarias y periódicos regionales, varios líderes denuncian que muchas poblaciones tampoco tienen acceso este tipo de medios de comunicación.



A esto se suma que, mientras hicieron reuniones previas a la audiencia, los días 7, 9 y 11 de mayor, muchas comunidades no pudieron participar, porque el Ejército, que no ha parado la erradicación forzada, estaba en sus territorios.



Así, las cosas, la Anla tendrá que publicar en su página web la tutela y la información de la actuación de la jueza Mercedes Victoria Ortiz Narváez. También deberán rendir un informe explicativo de los hechos . Y por último, la fecha de la audiencia pública virtual será suspendida hasta tanto la Anla de respuesta a lo solicitado por la jueza, se pronuncie en su uso de derecho a la contracción y debido proceso, y se adopte una decisión de fondo por parte de la jueza Ortiz.