Jóvenes de todo el mundo se manifiestan en Milán contra el cambio climático

Cientos de jóvenes marcharon este viernes por el centro de Milán, en el norte de Italia, para manifestarse contra el cambio climático liderados por la activista sueca Greta Thunberg, quien participa a la cumbre de jóvenes de todo el mundo organizada a un mes de la crucial conferencia COP26.

"El infierno es más fresco", advertía una enorme pancarta tras la cual cientos de adolescentes desfilaron.

Después de casi dos años de pandemia y de restricciones que obligaron a reunirse solo en forma virtual, cientos de personas salieron a las calles como ocurría en 2019 para pedir medidas concretas y menos promesas a los líderes del mundo que se reunirán para la crucial conferencia sobre el cambio climático prevista para noviembre en Glasgow, Escocia.

"Hay que llamar la atención sobre ese inmenso problema", aseguró a la AFP María, de 15 años, quien marchaba con el rostro pintado de verde y un traje de protección completamente blanco. "Estamos felices de volver a la calle", comentó por su parte un adolescente italiano bajo una gigante tela verde.

Además de Greta, emblema del movimiento, desfiló la activista ugandés Vanessa Nakate, de 24 años, quien se ha convertido en otro icono desde que empezó en enero de 2019 una huelga en solitario contra la inacción de África frente a la crisis climática.

"El mundo se está despertando y el cambio está sucediendo ahora, te guste o no", rezaba un cartel, junto al clásico "no hay un planeta B", "No más bla, bla, bla" y la enorme pancarta "Salvemos la Tierra".

La joven Frida, de 24 años, una estudiante alemana que reside en Italia, reconoce que es necesario salir a las calles para sensibilizar a la gente. "Estamos demostrando que el problema del clima es importante para mucha gente", dice.

La marcha coincide con la reunión en Milán de ministros de unos 40 países preparatoria para la COP26. La víspera, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, animó a los jóvenes de todo el mundo a mantener la presión sobre los gobiernos para que "prediquen con el ejemplo" y "rindan cuentas" por sus políticas de lucha contra el cambio climático.

"Sólo queda un mes para la conferencia climática más importante después de la celebrada en París en 2015" donde se selló un histórico acuerdo para la reducción de la temperatura del planeta, recordó.

"El tiempo se está acabando. Los puntos de inflexión irreversibles se están acercando de manera alarmante (...) Tenemos un poder inmenso. Podemos salvar nuestro mundo o condenar a la humanidad a un futuro infernal", advirtió.

AFP

