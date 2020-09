Jóvenes por el clima convocan a manifestaciones virtuales

Hoy, a las 2 p. m., Jóvenes por el Clima, junto a organizaciones socioambientales, movimientos sociales, sindicatos y colectivos artísticos convoca a un

twitazo Internacional y a una serie de acciones virtuales como parte de la campaña

#LatinoaméricaEnLlamas debido a los incendios forestales que se presentan en varios países de la región.

Los múltiples focos de incendio que hubo en Argentina motivaron la campaña

#ArgentinaEnLlamas, que incluyó un petitorio que alcanzó las 250 mil firmas en tan sólo dos semanas, incluyendo la de Greta Thunberg y el movimiento internacional Fridays for Future.



(Le puede interesar: La OMS exige que se deje de subvencionar los combustibles fósiles)



De ahí que decidieron replicar esta campaña a nivel regional, pues también se han presentado incendios en Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, todos motivados por las mismas causas e intereses: deforestación.



"Entendemos que la problemática no puede ser abordada de manera unilateral y descoordinada. Precisamos de una articulación que visibilice los incendios y frente al mundo y ponga fin a este ecocidio perpetrado por un sistema que sólo ha traído inequidad y postergación a la región", advierten en un comunicado Jóvenes por el Clima.



Entre sus reclamos están reconocer la deuda ecológica de Latinoamérica y la condición de deudores ambientales de los mayores acreedores financieros internacionales. Cuidar los humedales, bosques y el resto de los bienes comunes naturales para resguardar la biodiversidad y las funciones ecosistémicas que proveen a los pueblos de Latinoamérica y el mundo. Y reconocer a los pueblos originarios como guardianes de la Tierra.



(También: ¿Es efectiva la Operación Artemisa en la protección ambiental?)



"Urgimos a los Estados proteger a los protectores de la vida, No a la criminalización generalizada. Acuerdo de Escazú ya", manifiestan los activistas.



Además del twitazo Internacional de las 2 p. m., se estarán realizando acciones artísticas virtuales y presenciales (sin grandes conglomeraciones de gente y conforme a las medidas de distanciamiento) en todos los países de la región bajo el lema #LatinoaméricaEnLlamas.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE