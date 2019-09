Esto es lo que exigen los jóvenes del mundo para salvar al planeta

Miles de jóvenes de más de 150 países del mundo se movilizaron este viernes para exigir a sus gobiernos decisiones más ambiciosas para enfrentar la crisis climática.



Fue una gigantesca mancha de personas, muchas de ellas activistas medioambientales, que portaban pancartas que decían “No podemos decir que no lo sabíamos”, “No hay planeta B”, “Sé parte de la solución, no a la polución” o “Dejen de quemar nuestro futuro”.



Estas acciones de protesta se hicieron sentir en unas 5.000 ciudades del planeta y se enmarcan en el movimiento Fridays for future (Viernes por el futuro), que lidera la joven sueca Greta Thunberg.

La jornada global es el abrebocas a una serie de movilizaciones que se realizarán entre el 23 y el 27 de septiembre y que coinciden con la cumbre de acción climática convocada para este lunes por la ONU en Nueva York, y cuyo propósito es ponerle acelerador a los objetivos del Acuerdo de París, el ambicioso pacto para que la temperatura del planeta no supere los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y, en la medida de lo posible, se mantenga por debajo de 1,5.



(Le puede interesar leer: Greta Thunberg, la joven que mueve al mundo contra el cambio climático)



Pero la meta está lejos de cumplirse. Los planes de los 196 países que se reunieron en la capital francesa en 2015 se quedaron cortos frente a la rapidez con la que avanza el problema. De acuerdo con la ONU, lejos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero —que están detrás del calentamiento de la Tierra—, para el 2030 aumentarán un 10,7 por ciento. De hecho, advierte, ya están en un nivel récord: crecieron un 48 por ciento entre 1990 y 2016.

No podemos decir que no lo sabíamos...No hay planeta B....Sé parte de la solución, no a la polución... Dejen de quemar nuestro futuro FACEBOOK

TWITTER

Es por eso que el secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido a los líderes mundiales que acudan a la cumbre “con planes concretos y realistas”, que conduzcan al logro de los objetivos para combatir el cambio climático: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

Decenas de miles de personas en Asia, África, Europa y América se manifestaron para exigir medidas frente al cambio climático [en Pakistán] Foto: AFP

Precisamente, en Nueva York unas 250.000 personas acudieron a la plaza Foley para iniciar la denominada “Huelga del clima”, una marcha a la que se sumaron activistas como la sueca Greta Thunberg –quien desde el año pasado ha inspirado a millones de jóvenes en el mundo a movilizarse por el planeta– y en la que participan más de 50 ONG y que ha tenido su réplica en un millar de ciudades de EE. UU.



“Las cifras son increíbles, cuando ves las imágenes, es difícil de creer”, dijo la activista en Nueva York. A su voz se sumó la brasileña Artemisa Barbosa Ribeiro, de 17 años, una activista del pueblo Xakriabá que recientemente acompañó a Thunberg a exigir soluciones al Congreso de Estados Unidos. Barbosa lamentó que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, escéptico sobre el cambio climático y que ha eliminado varias protecciones medioambientales, “esté matando la selva”.

“Los jóvenes protestando están ayudando al planeta, y especialmente a nosotros, los indígenas, que estamos en la primera línea de lucha”, dijo esta joven de Minas Gerais.

¿Qué queremos?, ¡Justicia climática! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora! FACEBOOK

TWITTER

Las marchas contra el cambio climático empezaron en Oceanía y el Pacífico, y continuaron en Europa, África, Oriente Medio y América, con multitudes en Londres, París, Bruselas, Berlín, Varsovia, Estocolmo, Helsinki, Beirut, Nairobi, Ciudad del Cabo, Ciudad de México, Santiago de Chile y Bogotá.



Solo en Australia más de 300.000 personas salieron a las calles y se leyeron mensajes como “Dejen de quemar nuestro futuro”. En Tokio, unas 3.000 personas repitieron “¿Qué queremos?, ¡Justicia climática! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora!”.



(Además: Greta llegó a Nueva York y pide 'parar de destruir la naturaleza')



En Berlín, en la Puerta de Brandeburgo, miles de niños y adolescentes se dieron cita con cantos, pancartas y actos artísticos. En Nueva Delhi (India), una enorme mancha recorrió las calles con pancartas con mensajes como “sé parte de la solución, no de la polución”, y en Dhaka (Bangladesh) alrededor de 3.000 niños se sumaron jornada global.

"Las personas están apoyando a los jóvenes que exigen el fin de la era de los combustibles fósiles. La crisis climática no esperará, así que nosotros tampoco", dicen los organizadores. [Pakistán] Foto: Afp.

Las arengas responden al llamado de los científicos: Si no se toman acciones rápidas y ambiciosas, las consecuencias podrás ser “catastróficas”: Un aumento de 10 centímetros en el nivel del mar, un océano Ártico sin hielo en el verano, la pérdida total de los arrecifes de coral, sequías e inundaciones más severas, un incremento en las migraciones por eventos climáticos extremos, una violencia exacerbada y un escenario donde un millón de plantas y animales podrían desaparecer en las próximas décadas.



Durante la jornada de ayer, los premios Nobel de Paz, en un encuentro en Mérida, estado mexicano de Yucatán, animaron a los jóvenes del mundo a presionar en favor de acciones para detener el cambio climático. “Presionen con marchas pacíficas y alcen la voz, no tengan miedo, usen las redes sociales”, dijo expresidente colombiano Juan Manuel Santos, Nobel de la Paz 2016.



Durante esta Cumbre, la guatemalteca Rigoberta Menchú, Nobel de la Paz 1992, encabezó un ritual de pedido de perdón a la Madre Tierra en el Monumento a la Patria: “"Perdón por ensuciarte, por no cuidarte y destruirte”.

En Bogotá, Medellín, Florencia y Cali se vivió el Viernes por el Futuro

Las principales ciudades de Colombia no se quedaron atrás en este Viernes por el Futuro.



Desde las 4 p. m., en la plaza de Bolívar de Bogotá, decenas de personas se sumaron a la movilización con bailes amenizados por tambores, cantos al agua, arengas y mensajes en contra del plástico de un solo uso, el fracking, la deforestación en la Amazonia y exigieron acciones más estrictas contra el cambio climático.



“Le pedimos al presidente Iván Duque que declare una emergencia climática en el país, porque es una crisis humanitaria que está afectando nuestra generación y a las que vienen”, le dijo a EL TIEMPO Carlos Díaz, quien lanzó una campaña de firmas en change.org para exigirle al Gobierno nacional acciones más contundentes.



La rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste, dijo que estas movilizaciones son importantes “porque le estamos arruinando la vida a millones de niños y niñas que no van a tener las oportunidades que tuvimos nosotros, y porque tendrán que adaptarse de maneras que todavía no sabemos qué tan efectivas serán”.

En Bogotá, jóvenes se sumaron a la Huelga por el Clima. Foto: Mauricio Dueñas- EL TIEMPO.

Los jóvenes —con pancartas que decían “Mi casa está en llamas”, “Mi futuro está en tus manos” y “No hay tiempo que perder”— llenaron la plaza en la tercera movilización que se hace en Colombia. Las anteriores fueron el 15 de marzo y el 24 de mayo con el #FridaysForFuture que convocó Greta Thunberg.



Además de la plaza de Bolívar, hubo plantones en el parque de las Luces, en Medellín, y en la plaza Caicedo, en Cali, donde estudiantes se unieron a la jornada.



Juan Pablo Sierra, uno de los activistas que se movilizó en Bogotá, indicó que esta es “una responsabilidad generacional, es una oportunidad para construir un mundo mejor y nadie debería considerarse fuera de esta lucha”.



En una tarima, los niños Jacobo y Alegra pidieron a sus semejantes que ayuden a “salvar el planeta”. “Si todos aportamos con nuestro granito de arena, podremos ayudar mucho más”, dijeron.



El cantante del grupo Aterciopelados, Héctor Buitrago, también se dirigió a los jóvenes y les dijo: “Estamos aquí ante ustedes, humildemente, diciendo que nos equivocamos. Ahora, ustedes tienen el camino por delante y nos dirán por dónde ir”.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

Twitter: @ElTiempoVerde