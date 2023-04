Un oso mató el pasado miércoles a un joven en una ruta de senderismo del noreste de Italia, un hecho insólito en el país, informaron este viernes las autoridades locales. Andrea Papi, de 26 años, practicaba jogging por una zona boscosa y montañosa cerca del pueblo de Caldes, en la región de Trentino, cuando se cruzó con el plantígrado.



La familia del joven, preocupada por no verlo regresar, pidió ayuda a los socorristas, que encontraron su cuerpo la madrugada del jueves en un barranco, con profundas heridas en el cuello, los brazos y el estómago, algunas de las cuales claramente provocadas por un animal carnívoro.



Andrea Papi estaba "vivo en el momento del ataque" y se defendió con sus bastones de senderismo, señalaron los investigadores, en base a la autopsia. Los análisis de ADN deberán identificar el tipo de oso que mató al joven.



En marzo, un hombre fue atacado por un oso no muy lejos de ese lugar, abriendo el debate sobre la peligrosidad de los plantígrados, numerosos en esa región.



Gracias al proyecto 'Life Ursus' se volvió a introducir osos en la provincia autónoma de Trento entre 1996 y 2004. En 2021 se registraron 69 ejemplares en ese territorio. Vecinos y especialistas piden la identificación y el sacrificio del animal. Annamaria Procacci, de la Asociación Nacional de Protección de los Animales (Enpa), denunció la ausencia de una política preventiva para ese tipo de animales.



"El hombre no es una presa para el oso. Por el contrario, el oso es un animal particularmente temeroso que se mantiene alejado" de los humanos, explicó a la AFP la ecologista, que lamentó la falta de esfuerzos para "desaconsejar el acceso a zonas donde hay osas con crías".



La ONG ambientalista WWF consideró que el oso que mató al senderista debe ser eliminado. "Retirar a ese ejemplar disminuye los riesgos de otros incidentes similares y mejora la aceptación d ela especie por parte de la población", indicó esa orgnización. Se calcula que hay entre 120 y 200 osos en Italia, principalmente en Trentino y Abruzos (sureste) y este es el primer incidente fatal que se ha registrado.



