La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) expidió la resolución 1009 de 2023 con la que le impone nuevas medidas a la licencia otorgada por esta entidad al Ministerio de Defensa para la licencia de construcción de una estación de guardacostas en la isla Gorgona.



Las nuevas medidas se impartieron luego de haber analizado los impactos ambientales, económicos y sociales del proyecto ‘Construcción, Operación, Abandono y Restauración de la Estación de Guardacostas en la Isla Gorgona y Obras Complementarias’ y de conocer en detalle la percepción de las comunidades y diferentes actores sociales con relación al desarrollo de este.



Precisamente, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, destacó que esta serie de requerimientos realizados por la ANLA se dan como resultado de las cerca de 25 reuniones que se efectuaron con activistas, periodistas, científicos, guardaparques, ambientalistas, expertos, comunidades y personas interesadas en los impactos del proyecto, en un proceso en el que se estudiaron una a una sus propuestas y preocupaciones. Lo anterior responde a los principios de participación inclusiva y transparencia en el marco del Acuerdo de Escazú.

Rénder de como sería la zona donde vivirían los guardacostas. Foto: Armada de Colombia

La ministra precisó que "se incluye un programa de monitoreo de tortugas, también que se maneje la construcción del muelle de forma tal que no vaya a tener impactos acústicos a fauna que puede permanecer en el sitio y que no es estacional, como por ejemplo la fauna de las ballenas; además, construir primordialmente en bajamar y tener todo el protocolo en movilidad de fauna para no afectar en el tema de los pilotes".



En ese sentido, antes de iniciar cualquier actividad para cumplir con las nuevas obligaciones se deberá presentar:



- Programa de manejo de almacenamiento del combustible para la fase de construcción.



- Programa de manejo de fauna y protocolo para la reubicación de fauna marina sésil e incluir el plan de manejo ambiental, que debe incluir observadores de fauna marina.



- Plan de movilidad y señalización estableciendo velocidad mínima que permita protección de la fauna marina.



- Cronograma y propuesta de monitoreo de anidación de tortugas marinas.

- Estrategia de comunicación a los grupos de interés con el propósito de mantenerlos informados sobre el estado del proyecto.

En contexto

Desde hace más de 10 años, la Armada Nacional de Colombia está impulsando un proyecto para construir y mejorar la estación de guardacostas que existe en el Parque Nacional Natural Gorgona, uno de los más importantes del país y reconocido por su buena gestión en la conservación de los recursos naturales.



El argumento es que Gorgona es un sitio estratégico como enclave militar. Ubicado en la mitad de camino entre Buenaventura y Tumaco, es el escenario ideal para el establecimiento de patrullaje en una de las rutas del narcotráfico más importantes que existen en Colombia y que comunican por vía marítima al Pacífico con Centroamérica.



El 31 de diciembre de 2015, y tras 29 días de haberse hecho la solicitud, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) entregó la licencia para adelantar el proyecto. Desde entonces, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales ha mandado dos cartas a la Anla; el Comité Científico del PNN Gorgona ha enviado tres cartas (una a Parques Nacionales y dos al entonces presidente Juan Manuel Santos); y el reconocido ambientalista Ernesto Guhl envió una misiva a la Procuraduría, y en todas advierten que la construcción del muelle y la subestación de guardacostas en la isla de Gorgona afectará gravemente uno de los ecosistemas mejor conservados del país con consecuencias que no se han analizado.



En planos, se trata de una estructura en forma de ‘H’, con una pasarela de 132 metros de largo, que permitirá aumentar los 2.400 zarpes y atraques que se hacen anualmente en ese santuario ecológico.



La Armada Nacional ha sostenido que los encuentros que se han realizado con la comunidad ambiental es para "darle tranquilidad" y afirman que se "ha hecho un trabajo transparente en esta búsqueda de un proyecto que sea balanceado entre una necesidad de proteger y una observancia absoluta de los términos de referencia de una licencia ambiental".



