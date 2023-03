Tras el anuncio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de que, por ahora, el proyecto para construir y mejorar la estación de guardacostas que existe en el Parque Nacional Natural Gorgona se encuentra en pausa hasta que se adelanten procesos de diálogo con las comunidades y actores implicados, desde la Armada Nacional, institución que ha impulsado el proyecto en la última década, reiteran que el proyecto no tiene ninguna restricción de carácter jurídico ni técnico.



En entrevista con EL TIEMPO, el capitán de navío Javier Bermúdez aseguró que esperan que el proyecto se reanude pronto, tras completar las conversaciones que adelanta Minambiente junto a la vicepresidenta Francia Márquez.



Afirma que ven como positivo este proceso en el que se espera evaluar si el proyecto es susceptible a mejoras, pero es enfático en que se trata de una construcción que es fundamental para la protección del parque nacional.

¿Cuál es el estado actual del proyecto de la estación de guardacostas ante los anuncios hechos por Minambiente?

El capitán de navío Javier Bermúdez. Foto: Armada Nacional

Es un anuncio que ya la ministra había hecho con anterioridad. Y es que, si bien es cierto que el proyecto no tiene ninguna restricción de carácter jurídico ni técnico y goza de todo tipo de legalidad, la vicepresidenta pidió un espacio para hablar con las comunidades, para llegar a consensos, buscar puntos concordantes, para ver si el proyecto era susceptible de mejorar.



Por ahora, la segunda ni la tercera fase de la obra han arrancado, la primera ya se terminó. Esperamos que muy pronto se desarrollen estos diálogos y mesas de concertación, y que podamos retomar la obra, que realmente que tiene un interés muy importante para la protección del medio ambiente.



En el convenio número 012 del 2019 entre Parques Nacionales Naturales y la Armada Nacional queda enmarcado el propósito de la estadía de la institución en Gorgona y es básicamente aunar esfuerzos para preservar y proteger ese recurso. Cuando se usa la palabra suspensión puede sonar como si el proyecto se acabara, pero no es esa la realidad.

Este proceso de diálogo con las comunidades también se da por las críticas que ha recibido el proyecto desde la academia y los ambientalistas. ¿Realmente se conoce el impacto ambiental que puede tener la estación de guardacostas?

Para darle tranquilidad a la comunidad ambiental, y lo hemos hablado en muchos espacios, la Armada Nacional ha hecho un trabajo transparente en esta búsqueda de un proyecto que sea balanceado entre una necesidad de proteger y una observancia absoluta de los términos de referencia de una licencia ambiental.



En el recurso de cooperación se contrató a un tercero, un consorcio de gente muy conocedora que hizo los estudios de impacto ambiental y presentaron ante en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la licencia (1730) que tenemos y la modificación (516), por la cual se permite desarrollar el muelle.



Por ejemplo, para el caso del muelle se hizo una caracterización de 20,75 hectáreas y no se encontró ningún parche de coral. En la parte de las viviendas, se hace en una zona donde ya existían, es decir, que el impacto realmente es muy bajo porque es de alta densidad de uso, y para el caso de la torre también se hizo en una zona donde ya existían áreas de comunicaciones del mismo parque y no se tuvo que talar ningún árbol. O sea que no ha habido un impacto significativo en ninguno de los aspectos que se van a desarrollar.

Eso hace que hoy en día este proyecto goce de toda la legalidad, que tengamos una licencia aprobada por la Anla y un concepto favorable de Parques Nacionales Naturales. Los estudios que se han hecho costaron más de 3.500 millones de pesos y se ejecutaron de manera transparente e independiente.

¿Cuándo esperan que se reanude de la obra?

Queremos que se haga lo más rápido posible. Por supuesto queremos continuar con la parte de diálogos y escuchar a las comunidades, es parte de la función social que tiene que hacer la Armada porque está para proteger y preservar la vida en el mar y la de las comunidades, por eso tenemos que tener una alianza muy estrecha con ellos.

Este proceso queremos que sea muy expedito, pero que llegue a puntos concordantes y a feliz término, que podamos desarrollar este proyecto y que la comunidad vea esto como un proyecto de interés común y no solo de la Armada.

Aquí hay cifras muy reveladoras de lo que está pasando en materia de crimen ambiental. Nosotros hicimos un mapeo desde el año 2012 al 2022 y cerca de 160 toneladas de pesca ilegal fueron incautadas en el Pacífico colombiano y cuando vemos los mapas de calor se generan las incautaciones más importantes en el área de influencia operacional de Gorgona, en narcotráfico es igual. Los delitos transnacionales tienen una concentración muy grande en la parte media del Pacífico sur.

Después de la fase de diálogos, ¿puede cambiar el proyecto?

Si se llega a dar alguna iniciativa que mejore el proyecto, por supuesto que estamos abiertos y dispuestos a trabajar en eso. De eso se trata esta comunicación.

¿Qué pasará con la financiación de EE. UU. frente al retraso de la obra?

Ese es un tema que no se ha tocado puntualmente, pero sí puedo decir que hay unos gastos que se han ocasionado por estos retrasos y estaremos trabajando en esto para que la financiación se mantenga. Son recursos de cooperación que nos permiten avanzar en estos proyectos tan importantes y estratégicos.

¿Ven en el panorama una posible cancelación del proyecto?

No existe en este momento ninguna restricción de carácter jurídico o técnico, eso nos da tranquilidad. El Gobierno nacional, en cabeza de la ministra, ha sido enfático en que si las tres obras que componen el proyecto (el muelle, la construcción de las viviendas y el sistema de combustible del muelle), son obras que esté o no la Armada en la isla, se van a tener que desarrollar, porque hacen parte del plan de manejo del parque.



ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE