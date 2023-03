Una imagen causó curiosidad entre los funcionarios de Parques Nacionales de Colombia en la isla Gorgona: un grupo de pelícanos se comportaban de manera extraña. No volaban, no tenían energía y estaban confundidos.



La situación, presenciada el pasado 20 de febrero, se agudizó cuando fue encontrado un grupo de 57 de estos animales muertos. Casi un mes después, la cifra asciende a 650, un aproximado de 30 pelícanos fallecidos por día.



"Se elevó la alerta al ICA, fueron unos días después, hicieron los análisis correspondientes y confirmaron que la causa de las muertes es por la gripe aviar. Por lo tanto, se recomendó que se aislará la zona, que fue en playa Palmera y Gorgonilla", explicó a EL TIEMPO Robinson Galindo Tarazona, director Territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

En la isla Gorgona se han encontrado más de 600 pelícanos muertos por gripe aviar. Foto: Parques Nacionales de Colombia

"A la fecha se han tomado las medidas necesarias. Cada persona en tierra cuenta con sus elementos de bioseguridad, según las recomendaciones del ICA. Debido al aumento en las muertes se tomó la decisión de cerrar el parque el 7 de marzo hasta nuevo aviso", agregó Galindo.



El funcionario informó que pese a la "muerte de los pelícanos, afortunadamente no se han encontrado más especies contagiadas por el virus". Y aunque es necesario esperar una respuesta exacta de los epidemiólogos, el funcionario detalla que el virus "puede incubar en varios días, entre 7 y 15".



"Hasta ahora vemos que el virus está en Cauca y hemos visto que se han originado algunas noticias hacia Tumaco, pero el número de pelícanos muertos en esa zona sigue siendo bajito. Quiere decir, entonces, que estamos en una situación no tan compleja, sino que amerita un tema de recomendaciones para que las personas no entren en contacto con esos animales", detalla el funcionario de Parques Nacionales.



Advierte, sin embargo, que el tema se puede "complejizar si el brote aparece en otras zonas, que hasta el momento no ha sucedido. Esperamos que evolucione de manera normal".

Las autoridades esperan que la situación mejore y no se reporten más brotes por el virus. Foto: Parques Nacionales de Colombia

El experto detalló que estas aves son migratorias y que existe la posibilidad de que el virus haya llegado desde Perú.



"El virus podría aparecer en otros sitios de la costa (colombiana), porque ellos (los pelícanos) tienen un tema de anidación. Además, son muy dados a estar en donde se ubican los pescadores, cuando estos están haciendo la limpieza de los peces. Por eso, la recomendación de que si ven animales muertos, no los vayan a tocar", sugiere Galindo.

¿La gripe aviar se puede contagiar en humanos?

Janeth Pérez García, investigadora de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES, explica que los casos en humanos hasta el momento a nivel mundial no se han vinculado con el virus de influenza aviar que ha afectado a las aves silvestre en los brotes actuales.



"La Organización Mundial de Sanidad Animal alertó sobre la presencia de este virus, y solicitó realizar seguimiento y reporte de casos sospechosos no solo en aves, sino además en mamíferos, incluyendo el humano", dice Pérez.



"La misma organización ha manifestado que el virus podría saltar fácilmente entre especies, y al tratarse de un virus de transmisión aérea y por fomites (objetos inanimados), el riesgo es alto dentro de la isla. Este es un virus que principalmente afecta a aves, por lo que los mamíferos pueden ser huéspedes accidentales y susceptibles, y sufrir una presentación clínica de la enfermedad, causando la muerte de estos animales", detalla la investigadora.



Detalla, además, que "entre los mamíferos más susceptibles se reportan los carnívoros, como grandes felinos. Se debe estar atentos a signos respiratorios en estas especies, incluso en lugares con animales bajo cuidado humano. Finalmente, es necesario reforzar las estrategias de monitoreo in situ y ex situ en Suramérica, ya que la mayor cantidad de información disponible corresponde a Estados Unidos y países europeos".

Se ha decretado aislar a las aves de corral de la posible llegada de aves silvestres que puedan contagiarse y propagar el patógeno. Foto: iStock

Entre tanto, en una nota publicada en este diario el 22 de febrero, se explicó que en Colombia, no se han registrado casos en humanos y han sido descartadas 176 muestras, aunque se mantiene la vigilancia intensificada y se fortalecen acciones desde el sector sanitario, según el Instituto Nacional de Salud (INS).



Por el momento, la enfermedad no se transmite a las personas por medio del consumo de carne aviar y sus subproductos. Por lo tanto, no hay peligro en la ingesta de estos alimentos. Adicionalmente, cabe destacar que según el INS el riesgo de transmisión a humanos es bastante bajo.



La influenza aviar (IA) es una enfermedad viral que afecta tanto a las aves de corral como a las silvestres, y puede afectar, esporádicamente, a las personas expuestas, siendo causada por múltiples subtipos (H5N1, H5N3, H5N8) cuyas características genéticas evolucionan rápidamente.



