Iridiscente y sin ojos: encuentran animal que creían extinto desde 1936

Después de 87 años, científicos de la Universidad de Stellenbosch y del Endangered Wildlife Trustre redescubrieron a un topo ciego que se creía extinto.



Luego de una larga búsqueda de dos años basada en una muestra de ADN y un perro con entrenamiento de rastreo, el equipo de investigadores de dichas instituciones halló al espécimen conocido como topo dorado de De Winton.

Según 'CNN', la pequeña y particular especie no era vista desde el siglo XX, en 1936, cuando se tenía noción de su existencia luego de verlo en una pequeña región de las dunas de la costa sudafricana, en Port Nolloth al norte del Cabo.



Como lo señala su nombre, el animal tiene un pelaje dorado iridiscente, que muestra o refleja los colores del arco iris, y tiene la capacidad de desplazarse con gran facilidad a través de dunas de arena. Sin embargo, tiene la característica habilidad de movilizarse a través de oído y olfato ya que carece de visión.



Su tamaño es similar al de un pequeño ratón o hámster, lo que lo hace más difícil de detectar. Esto si se tiene en cuenta que sus madrigueras son muy profundas y rara vez dejan rastros de su visita dentro de las dunas.

¿Cómo lo hallaron nuevamente?

A través de las muestras de ADN ambientales, (eDNA), las cuales se pueden obtener gracias al desprendimiento de las células de piel, heces o cabello que dejan los animales a medida que se desplazan, los investigadores lograron detectar al topo.



“Extraer ADN del suelo no está exento de desafíos, pero hemos estado perfeccionando nuestras habilidades y refinando nuestras técnicas, incluso antes de este proyecto, y estábamos bastante seguros de que, si el topo dorado de De Winton estuviera en el medio ambiente, podríamos encontrarlo mediante la búsqueda y secuenciación de su ADN”, dijo Samantha Mynhardt, genetista conservacionista del Endangered Wildlife Trust y la Universidad de Stellenbosch, en un comunicado de prensa.



En parte, este método ayudó a precisar si la especie era la que los investigadores estaban buscando. El problema radica en que hay 21 especies de topos dorados, y varias de ellas tienen apariencia similar, de acuerdo con 'National Geographic'.

El proyecto inició en 2017 en asociación con el grupo conservacionista 'Re:Wild' como parte de su programa 'Búsqueda de Especies Perdidas', cuyo objetivo es localizar especies con estados de supervivencia que no están claro.



No obstante, los resultados de la investigación también demostraron que, a pesar de estar extendida a lo largo de la costa oeste, no es posible encontrar una abundancia del mismo.



Esto evidencia que la misma puede verse afectada en su existencia a causa de la pérdida de hábitat debido a la extracción de diamantes en la zona, de acuerdo con el artículo del estudio, titulado 'El ADN ambiental del suelo revela la presencia de una especia afrotheriana "perdida"'.



En conclusión, los investigadores esperan que su redescubrimiento contribuya a la conservación de la habilidosa especie y cree un plan para reducir la posible amenaza al habitat de este y otros animales en el territorio sudafricano

