Especie de avispa sería capaz de usar una forma de razonamiento lógico

Un nuevo estudio de la Universidad de Michigan, publicado en la revista Biology Letters, proporciona, según explican sus investigadores, "la primera evidencia de inferencia transitiva, la capacidad de usar relaciones conocidas para inferir relaciones desconocidas, en un animal no vertebrado: la humilde avispa del papel".

Según explica la universidad, la inferencia transitiva se consideró un sello distintivo de los poderes deductivos humanos, una forma de razonamiento lógico utilizada para hacer inferencias: si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. "Pero en las últimas décadas, los animales vertebrados, incluyendo monos, aves y peces, han demostrado la capacidad de usar la inferencia transitiva".



Además, la publicación señala que el único estudio publicado que evaluó inferencia transitiva en invertebrados encontró que las abejas no estaban a la altura de la tarea. "Una posible explicación para ese resultado es que el pequeño sistema nervioso de las abejas impone limitaciones cognitivas que impiden que esos insectos realicen inferencias transitivas".



Sin embargo, las avispas de papel, aunque tienen un sistema nervioso aproximadamente del mismo tamaño, más o menos un millón de neuronas, como las abejas, exhiben un tipo de comportamiento social complejo que no se ve en las colonias de abejas.

Avispa de papel Foto: Tomado de: Universidad de Michigan. Foto: Elizabeth Tibbetts

Con lo anterior de base, Elizabeth Tibbetts, bióloga evolucionista de la Universidad de Michigan, se preguntó si las habilidades sociales de las avispas podrían permitirles tener éxito donde las abejas habían fallado.



Para averiguarlo, Tibbetts y sus colegas probaron si dos especies comunes de avispas, Polistes dominula y Polistes metricus, podían resolver un problema de inferencia transitiva. Los hallazgos del equipo fueron los que se publicaron en la revista Biology Letters.



"Este estudio se suma a una creciente evidencia de que los sistemas nerviosos en miniatura de los insectos no limitan los comportamientos sofisticados", dijo Tibbetts, quien además es profesora del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva en la institución.



"No estamos diciendo que las avispas usaron la deducción lógica para resolver este problema, pero parecen usar relaciones conocidas para hacer inferencias sobre relaciones desconocidas", dijo Tibbetts. "Nuestros hallazgos sugieren que la capacidad para un comportamiento complejo puede estar determinada por el entorno social en el que los comportamientos son beneficiosos, en lugar de limitarse estrictamente por el tamaño del cerebro".

Sistemas nerviosos no limitan comportamientos

Para hacer una prueba de TI, Tibbetts y sus colegas primero recolectaron reinas de avispas de papel de varios lugares alrededor de Ann Arbor, en Michigan.



En el laboratorio, las avispas individuales fueron entrenadas para discriminar entre pares de colores llamados pares de premisas. Un color en cada par se asoció con una descarga eléctrica leve y el otro no.



"Me sorprendió realmente la rapidez y la precisión con que las avispas aprendieron los pares de premisas", dijo Tibbetts, quien ha estudiado el comportamiento de las avispas de papel durante 20 años.



"Este estudio se suma a un creciente cuerpo de evidencia de que los sistemas nerviosos en miniatura de los insectos no limitan los comportamientos sofisticados".



"Más tarde, las avispas fueron presentadas con colores pareados que no les eran familiares, y tuvieron que elegir entre los colores. Las avispas fueron capaces de organizar la información en una jerarquía implícita y utilizaron la inferencia transitiva para elegir entre pares de novelas", dijo Tibbetts.



"Pensé que las avispas podrían confundirse, al igual que las abejas", dijo. "Pero no tuvieron problemas para darse cuenta de que un color en particular era seguro en algunas situaciones y no en otras".

Una colonia de abejas tiene una sola reina y múltiples trabajadoras de igual rango. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Diferencias entre avispas y abejas

De acuerdo con la publicación, los investigadores se preguntaron entonces, ¿por qué las avispas y las abejas, que poseen cerebros más pequeños que un grano de arroz, se desempeñan de manera tan diferente en las pruebas de inferencia transitiva? "Una posibilidad es que se favorezcan diferentes tipos de habilidades cognitivas en las abejas y avispas porque muestran diferentes comportamientos sociales".



"Una colonia de abejas tiene una sola reina y múltiples trabajadoras de igual rango. En contraste, las colonias de avispas de papel tienen varias hembras reproductivas conocidas como fundadoras. Las fundadoras compiten con sus rivales y forman jerarquías de dominancia lineal", explican,.



El rango de una avispa en la jerarquía determina los porcentajes de reproducción, trabajo y alimento. La inferencia transitiva podría permitir que las avispas hagan rápidamente deducciones sobre nuevas relaciones sociales. "Ese mismo conjunto de habilidades puede permitir que las avispas de papel hembras organicen espontáneamente la información durante las pruebas de inferencia transitiva, según la hipótesis de los investigadores".



Durante milenios, la inferencia transitiva fue considerada como un sello distintivo de la cognición humana y se pensó que estaba basada en la deducción lógica. Más recientemente, algunos investigadores han cuestionado si requiere un razonamiento de orden superior o puede resolverse con reglas más simples.



El trabajo fue apoyado por la National Science Foundation y el Programa de Académicos de Conservación Doris Duke en la Universidad de Michigan, financiado por la Fundación Doris Duke Charitable.



Redacción APP*

Con información de la Universidad de Michigan