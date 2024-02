‘Estamos viendo un liderazgo ambiental de Latinoamérica’: directora ONU Ambiente

La discusión alrededor de la triple crisis climática se vuelve cada vez más relevante. Ante eso, los líderes globales en temas ambientales de 193 Estados se reúnen esta semana en el marco de la sexta Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Unea-6, por sus siglas en inglés). El encuentro, que se realiza en Nairobi (Kenia), se desarrolla un contexto global en el que los fenómenos climáticos extremos son recurrentes, la contaminación química afecta cada vez más ecosistemas y el mundo pierde miles de kilómetros cuadrados de biodiversidad.



Una de las líderes de ese encuentro es Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). En entrevista con EL TIEMPO, Andersen asegura que es notable el trabajo que Colombia está realizando en temas de biodiversidad, que América Latina está trabajando unida ante los retos de la triple crisis climática y que celebran la elección de nuestro país como sede de la COP16.

De izq. a der. la directora del Pnuma, Inger Andersen; la presidenta de la Unea-6, Leila Benali; y la directora de la Oficina de Asuntos de Gobernanza del Pnuma, Radhika Ochalik. Foto: Pnuma

Este año en Colombia recibiremos la COP16 de biodiversidad. ¿Cuál es su percepción de las acciones que el país está tomando en términos de proteger y restaurar su capital natural?

Estamos muy felices de que Colombia organice la COP16. Como saben, Turquía era el encargado de organizar el encuentro de este año, pero luego tuvieron un terrible y devastador terremoto. Es increíble que Colombia diera un paso adelante y se ofreciera a realizar esta cumbre.

Colombia está trabajando fuertemente en su biodiversidad. Y el hecho de que un país en Sudamérica decida hospedar este encuentro global es significativo, no solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica y el Caribe.

Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). Foto: Pnuma

También porque Colombia es un país que tiene el Amazonas, que es un espacio inmensamente rico en biodiversidad, tiene comunidades indígenas que exigen su cuidado y tienen todo el derecho de recibir ese respeto por los territorios que ellos conservan. Pero también es un país en el que se ven muchos trabajos relacionados con la minería, la agricultura, etc.

¿Cómo cuadrar ese círculo? Esa es realmente la pregunta. Porque la biodiversidad necesita estar ahí para generaciones que vengan, pero también necesita generar puestos de trabajo y oportunidades, al tiempo en que se regenera. Así que estamos muy contentos con que Colombia pueda hospedar la próxima COP de Biodiversidad y creemos que tiene la oportunidad de mostrar lo que dice la ministra Susana Muhamad: "hacer la paz con la naturaleza".

Eso fue algo que ya había pedido en 2019 el secretario general de la ONU, António Guterres, quien dijo esa frase y después publicamos un libro llamado Hacer la paz con la naturaleza. Estamos encantados de que Colombia parece estar usando esa terminología porque no podemos estar en guerra con la naturaleza. La naturaleza es lo que nos sostiene, sin la naturaleza no tenemos nada.

En la COP16 se van a presentar los avances de los países en los objetivos del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica. ¿Estamos alcanzando los objetivos?



El Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica se aprobó en diciembre de 2022. He viajado mucho desde ese momento y en la mayoría de los países que he visitado, estos están asumiendo que han fallado en los objetivos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica Aichi de 2010, y no han cumplido con los objetivos, por eso se preguntan ¿cómo podemos asegurarnos de que no fallemos en el Acuerdo de Kunming-Montreal?

La mayoría de los países están enfocados en cumplir. La diferencia también es que los objetivos de la Biodiversidad Mundial de Kunming-Montreal son más fácilmente medibles. Por ejemplo, el 30 % del territorio marino y terrestre bajo alguna medida de protección de aquí a 2030. También un 30 % de su territorio bajo restauración activa. Necesitamos reducir a la mitad la cantidad de químicos en el ambiente. Necesitamos reducir a la mitad el desnivel de nutrientes en el ambiente. Entonces, se puede medir.

Usualmente en este tipo de encuentros, como la Unea-6, los países latinoamericanos no trabajan en bloque, como sí pasa con los países africanos. ¿Cree que con el desarrollo de la COP16 de Biodiversidad en Colombia y la COP30 de Cambio Climático en Brasil en 2025, eso puede cambiar?

No diría que la región está dividida, solo diría que la región es grande. Y políticamente, tal vez, tenga diferentes direcciones. Pero si miras a África, hay 51 países y tienen políticas muy diferentes. Así que hay muchas diferencias en este hermoso continente también. Y lo mismo para Europa. Tal vez, cuando miras desde afuera, parecen tener una posición unida.

Facebook Twitter Linkedin

En la Unea-6 participan 193 Estados, además de organizaciones no gubernamentales, comunidades indígenas, científicos y expertos en temas ambientales. Foto: Ministerio de Ambiente

Latinoamérica y el Caribe siempre han tenido un buen mecanismo de coordinación antes de llegar a la Unea, así que en realidad están bastante unidos en muchas posiciones. Hay algunas posiciones donde no, pero no son tan marcadas.

Pero diré esto, y creo que estás en lo correcto, con Brasil ahora tomando un verdadero liderazgo en los temas ambientales y no solo en cuanto a cambio climático, sino en toda la agenda ambiental y de biodiversidad; con Colombia organizando la COP16, y con el continente sintiendo los golpes de la pérdida de biodiversidad, si miras al Caribe y lo que está sucediendo con el cambio climático y el sargazo; creo que sí, estamos viendo un liderazgo ambiental a nivel global de Latinoamérica y el Caribe.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDEEnviado especial a la Unea-6. Invitación del Pnuma.*