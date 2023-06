Según un nuevo informe presentado hoy por la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, por sus siglas en inglés), las leyes existentes en varios países analizados reconocen los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas a poseer o controlar más de 260 megahectáreas (Mha) de tierra en todo el mundo.



Esto quiere decir que a estas comunidades se les reconoce a nivel legislativo la tenencia de la tierra en una superficie que es dos veces mayor que la de un país como Perú.



El informe de esta organización no gubernamental concluye que al menos 39 gobiernos nacionales aumentaron la superficie bajo propiedad o control de comunidades indígenas, afrodescendientes y locales entre 2015 y 2020, lo que se tradujo en el reconocimiento legal de más de 100 Mha de tierras comunitarias adicionales.

Con este avance, el total de tierras propiedad de las comunidades se ubicó en más del 11 por ciento de la superficie terrestre de los 73 países analizados en el informe, que cubren el 85 por ciento de la tierra en el mundo. De acuerdo con las estimaciones del RRI, la aplicación de las leyes vigentes puede duplicar con creces la superficie reconocida en el periodo 2015-2020.

Esto cobra importancia, si se tiene en cuenta, que cada vez son más los estudios que relacionan directamente la existencia de derechos indígenas y comunitarios sobre la tierra con tasas más bajas de deforestación y degradación forestal.

"El informe más reciente de la ONU sobre el clima destaca estos derechos como un baluarte clave en los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático. Y el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montréal subraya su importancia en los esfuerzos por evitar la creciente crisis de extinción de la biodiversidad", señala el RRI en un comunicado.

El informe de la oenegé -una coalición mundial de más de 150 organizaciones dedicadas a promover los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales a los recursos y las tierras forestales- señala además que en 49 países con datos disponibles, 1.375 Mha de territorios indígenas, comunitarios y afrodescendientes -una superficie del tamaño de la Antártida- aún no han sido reconocidos legalmente.

Tierras que, de acuerdo con RRI, están plagadas de conflictos porque los gobiernos no reconocen o no hacen valer los derechos legales de las comunidades, enfrentándolas a terceros como empresas, inversores o colonos que pueden no reconocer o defender las reivindicaciones comunitarias si son contrarias a sus propios intereses.

Los resultados para latinomérica

A nivel regional, el informe señala que América Latina ha sido durante mucho tiempo líder regional en el reconocimiento de derechos de tenencia de la tierra. Sin embargo, solo 21 Mha (menos del 1 por ciento de la tierra en los 16 países analizados de la región) fueron reconocidas como designadas para las comunidades o de su propiedad durante el periodo 2015-2020. Lo que denota un estancamiento en el tema.

"Incluso en las zonas legalmente reconocidas, muchas comunidades experimentaron inseguridad en la tenencia de la tierra debido a invasiones incontroladas de sus territorios", aseguran desde RRI, organización que resalta en sus resultados el caso de Brasil especialmente.

"Las amenazas a las tierras comunitarias se cristalizaron en Brasil, donde el ex presidente Jair Bolsonaro, en su segundo día en el cargo, recortó la financiación de Funai, la agencia de asuntos indígenas del país, y emitió una orden ejecutiva que otorgaba más poder al Ministerio de Agricultura brasileño, que apoyaba la expansión de la ganadería en tierras indígenas", detalla el informe.

Aun con el cambio de gobierno y la llegada del presidente Lula al poder, desde RRI denuncian que este país, los legisladores han aprobado recientemente una nueva ley que restringiría el control de los pueblos indígenas sobre sus territorios.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

