Indígenas de la Sierra denuncian apropiación de sus tierras

El pasado 19 de agosto, indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta denunciaron la apropiación ilegal de su territorio ubicado en la vereda Perico Aguado, entre el río Don Diego y zona rural de Santa Marta, vía Riohacha.



Aseguran que más de 1.000 personas están talando árboles que las comunidades indígenas habían sembrado en áreas protegidas. También están parcelando con el fin de apropiarse de sus tierras.

¿Quiénes son? ¿Qué comunidades indígenas son las afectadas? ¿Qué han hecho las autoridades? Camilo Niño, líder indígena del pueblo arhuaco y secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, le explicó a EL TIEMPO que aún desconocen quiénes son estas personas. Muchas se han identificado como campesinos que no tienen tierras y que por su situación están buscando un terreno en donde cultivar.



“En principio llegaron 50 personas, luego 200 y hoy ya son más de 1.000 en este espacio. En donde están tumbando árboles que llevan varios años y parcelando. El problema, es que esta zona está bajo la figura de parques nacionales y también como resguardo desde 1994", explicó Niño.



Sin embargo, por las problemáticas de la zona y por la presencia de grupos paramilitares en la región, creen que este desplazamiento, podrían estar impulsado por estos grupos al margen de la ley.



Este lugar es muy importante para el pueblo arhuaco porque, según Niño, hace más de 400 años que los pueblos del Sierra perdieron el acceso al mar, y este es el primer espacio para acceder a él.



"Nos alarma la pasividad de las autoridades ante la problemática, porque no ha habido un llamado por parte de la Gobernación y la Alcaldía para que las autoridades actúen. La Policía está en la zona, pero no hacen nada. Además, las instituciones nacionales tampoco han dado respuesta, nos preocupa porque esto puede desencadenar un desplazamiento de la población arhuaca que está en la zona", explicó Niño.



De acuerdo con el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, "estamos dispuestos a ayudar en la situación que se vive en la zona rural de Santa Marta. Si se conforma una comisión para conversar con los campesinos, estamos listos para acompañar ese proceso", dijo Baena.

Ubicación del territorio indígena que está siendo invadido. Foto: Comisión Nacional de los Territorios Indígenas

Por otro lado, Niño explica que la zona de la que se quieren apropiar está en extinción de dominio y está a cargo de Parques Nacionales. A eso se suma que en esta vereda asesinaron a un funcionario de Parques Nacionales, Wilton Orrego, y a la fecha se desconoce los responsables.



Si bien en el resguardo ya habían campesinos, estos ya fueron caracterizados y pueden estar en la zona, ya que, según Niño, con ellos han sostenido desde años atrás un diálogo conjunto con varías instituciones de gobierno.



Por ahora, le exigen al gobierno:



​Desalojar lo antes posible a los invasores y reestablecer los derechos territoriales de los indígenas, campesinos y de la Nación.



Restablecer la seguridad y el orden público en la Sierra Nevada de Santa Marta.



Cumplir con los compromisos pactados con los legítimos campesinos de la región, en el sector conocido como La Lengüeta, para restablecer sus derechos a la salud, la educación, el trabajo productivo y el acceso a la tierra.



Instalar una mesa técnica nacional para implementar el Plan de Atención en Salud para el control de la covid-19 en la Sierra Nevada y para implementar el programa de seguridad alimentaria para los pueblos indígenas.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

LEYROJ@ELTIEMPO.COM