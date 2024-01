¿Por qué no es momento de sembrar frailejones y cómo se debería restaurar un páramo?

Colombia ha perdido cerca de 18.000 hectáreas de bosque en tan solo un mes, debido a los incendios forestales. Ante ello, decenas de iniciativas de empresas privadas, entidades estatales y otras organizaciones han surgido con el objetivo de restaurar esos suelos y recuperar la biodiversidad que allí existía, con un enfoque especial por el ecosistema de páramo. Sin embargo, aún no es momento de restaurar los páramos.



De acuerdo con expertos e investigadores en temas de restauración, si bien merece reconocimiento la disposición casi generalizada de la ciudadanía por recuperar los ecosistemas afectados por las llamas, lo cierto es que aún estamos en un momento crítico donde pueden seguirse presentando nuevas conflagraciones y donde no hay suficiente recurso de agua para irrigar.

Las llamas consumieron bosques de frailejones en el páramo de Berlín Foto: Melissa Múnera Zambrano

“Restaurar no es solo sembrar árboles, requiere un conocimiento detallado del ecosistema, el disturbio y las especies de plantas presentes y pasadas. Los esfuerzos aislados de plantar árboles y reforestar sin conocimiento pueden traer grandes problemas a largo plazo. No solo porque disminuyen la probabilidad de supervivencia de los árboles (por las altas temperaturas y baja disponibilidad de agua actuales), sino también porque puede llevar al ecosistema a un estado que no sea conveniente para el equilibrio natural”, señaló la la Red Colombiana de Restauración Ecológica (Redcre).

Según la Redcre por el momento, desde el ámbito gubernamental, lo mejor es disponer recursos para la atención de las emergencias actuales y las que se puedan seguir presentando en el país, pues de acuerdo con la predicción climática del Ideam podríamos seguir viviendo altas temperaturas y lluvias por debajo de los promedios históricos hasta marzo.

De hecho, la propia ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró que no es momento para restaurar y envió un conjunto de lineamientos al Sistema Nacional Ambiental para prepararse desde ya para el momento en que se deban tomar estas medidas. “Este no es el momento para ir a hacer restauración, es el momento para preparar la restauración. No tiene sentido ir a restaurar cuando las condiciones son secas, tenemos que hacerlo cuando vuelve la lluvia”, señaló Muhamad.

¡No es el momento de restaurar; la mejor forma de ayudar es prevenir! La restauración ecológica debe realizarse cuando vuelvan las lluvias; en medio de la sequía, con escasez de agua, es crucial permitir que los terrenos se enfríen y se restablezcan sus cliclos naturales. pic.twitter.com/B5faGou9S3 — Susana Muhamad (@susanamuhamad) January 31, 2024

Una opinión similar tiene la plataforma Biodiversos, conformada por profesionales en ciencias que buscan la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en Colombia. Varios de sus miembros cuestionaron una acción reciente del Ejército Nacional que inició una siembra de frailejones en el páramo de Santurbán.

Bajo su concepto una vez se controlen y extingan los incendios forestales, se debe iniciar el proceso de gestión de las áreas quemadas que permita primero evaluar el daño y las pérdidas y posteriormente establecer acciones a seguir. Esto porque no todos los ecosistemas se quemaron igual ni se van a recuperar igual.

“Por ejemplo, bosques nativos quemados con severidad alta en pendientes pronunciadas, se convierten en zonas de alto riesgo de erosión que necesitarían de intervenciones inmediatas, para evitar mayor degradación o la llegada de especies invasoras. En contraste, bosques nativos con severidad media de quemado podrían recuperarse naturalmente”, señala la plataforma Biodiversos.

Incendio registrado en el páramo de Santurbán. Foto: @ColombiaOscura

¿Cómo se restaura un páramo?



Según explica Conrado Tobón, líder del grupo de investigación de Hidrología y Modelación de Ecosistemas de la Universidad Nacional y uno de los mayores expertos en páramos del país, existen dos formas de restaurar un ecosistema de páramo: de forma pasiva que es básicamente dejar que el ecosistema se restaure solo y otra activa, que sí implica la intervención humana con siembras de plantas y la intervención de suelos en caso de ser necesario.

Tobón señala que si bien la siembra de frailejones es una práctica común, la mayor cobertura de los páramos en realidad está representada en pajonales, que son arbustos y plantas bajas, y que aunque no son tan representativas, sí tienen un valor muy importante dentro del ecosistema.

Así lucen los alrededores de la base militar el Picacho y vereda Ucatá, localizada en inmediaciones de El Picacho, en el Páramo de Berlín. Foto: Jaime Moreno

Bajo su concepto y a partir de varias investigaciones que ha realizado él y otros investigadores en el país, lo cierto es que la forma más efectiva de restauración en la mayoría de los casos es la pasiva: sacar todas las actividades antrópicas y la gente del páramo y dejar que este se cure solo. Sin embargo, eso debe determinarlo un estudio desarrollado por expertos como han pedido organizaciones como Redcre y Biodiversos.

“Mi sugerencia de la restauración de los páramos que han sido quemados es dejar que vengas las lluvias y esperar la activación natural de la vegetación del páramo, sobre todo ese crecimiento de la regeneración de especies como la Espeletia. Pero hay que hacer unas estrategias: no se puede permitir que se sigan quemando más páramos y lo otro es que a esos sitios no debe ingresar ganado ni ningún caminante, esos sitios no se deben pisotear”, enfatiza Tobón.

El investigador además añade que muchos de los páramos quemados, al haber sido sus llamas apagadas con agua, ya retienen entre sus suelos líquido suficiente para irse lentamente restaurando y que si bien no veremos frailejones de un metro recuperados rápidamente, sí es cierto que en un par de meses, si se desarrolla una estrategia adecuada de restauración, podríamos ver páramos con pajonales reverdecidos.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE