Incendio en Caños Cristales ya fue controlado, según las autoridades

En la tarde de este sábado, los campesinos que viven en el Parque Natural La Macarena y en sus zonas aledañas denunciaron, a través de redes sociales, sobre un incendio en Caño Cristales. Las autoridades señalan que la conflagración fue controlada a las 3 de la mañana.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se convocó a reunión extraordinaria al consejo municipal para atender la emergencia en el sector de Caño Cristales y Cristalitos, sitios de interés turístico del municipio de La Macarena.



La Defensoría del Pueblo también alertó sobre la situación. "El incendio provocado contra la Serranía de la Macarena a la altura de Caño Cristales es un atentado contra la humanidad. La Defensoría el Pueblo condena enfáticamente este hecho y requiere toda la acción estatal para detener su marcha".

Se exceden todos los límites. El incendio provocado contra la Serranía de la Macarena a la altura de Caño Cristales es un atentado contra la humanidad. La @DefensoriaCol condena enfáticamente este hecho y requiere toda la acción estatal para detener su marcha. pic.twitter.com/JdvNQbZscC — Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) February 23, 2020

Para controlar las llamas, se enviaron 12 unidades de Bomberos, 8 de la Defensa Civil y 4 voluntarios Guías turísticos apoyados por el Ejército. La comunidad también estuvo presente ayudando con el traslado del personal de organismos de socorro en sus vehículos.



El evento ocurrió justo después de la visita a la zona del ministro de Defensa, Holmes Trujillo y el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano. En el sitio, los mandatarios hablaron sobre los resultados de la operación Artemisa, una estrategia del Gobierno Nacional para detener la deforestación en la Amazonia.



Ante las capturas: 20 personas, 8 mujeres y 12 hombres, algunos campesinos denunciaron que solo eran familias humildes entre los que habían líderes de asociaciones campesinas y guías turísticos. Esto ha generado un conflicto en la zona, pues muchos campesinos temen que lleguen a sus fincas a sacarlos, ya que están dentro de un área protegida en la que no se puede cultivar, ni tener ganado.



"Los campesinos viven en esta región mucho antes de que esto fuera declarado una área protegida. Pese a que habíamos tenido una reunión con Parques Nacionales sobre el tema, viene esto: el Ejército a tumbar las casas y quitarles el ganado a los campesinos. Esto no soluciona el problema, al contrario, el campesino seguirá quemando, porque el problema de raíz no está siendo resuelto", explicó Hernández.



Además, agrega, que en las operaciones que se están llevando a cabo esta semana en la zona, solo se han capturado presidentes de juntas de acción comunal, niños y mujeres, pero los que realmente estarían detrás: "grandes empresarios de otras regiones, siguen libres", dijo.



Y es que según el ministro de Defensa detrás de la deforestación del Parque Tinigua están los Grupos Armados Organizados residuales que buscan criminalmente usar estas zonas protegidas “como áreas base y corredores de movilidad para actividades criminales, que comprometen no solo recursos estratégicos de la Nación, sino la vida, la integridad y los derechos de las comunidades”.



Estos grupos, según las autoridades, estarían instrumentalizando a los campesinos para tumbar el bosque y quemar en esta zona. Así tendrían el control territorial del parque para sembrar coca y tener ganado.



Por ahora, se desconoce quiénes serían los responsables del incendio de Caño Cristales y las hectáreas afectadas.



MEDIOAMBIENTE