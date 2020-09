Impuesto al carbono: 'Es MinHacienda el que no ha cumplido'

En un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, citado por el senador Jorge Eduardo Londoño, se discutieron las razones por las que después de tres años de recaudo del impuesto al carbono siguen sin usarse. Recursos que ascienden a los 1,3 billones de pesos relevantes para reducir la deforestación y para hacerle frente el cambio climático en el país.

En el debate estuvo presente el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano; el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila; el director del Fondo Colombia en Paz (FCP), Juan Carlos Mahecha; y varios senadores, entre ellos, Jorge Eduardo Londoño.



Para conocer qué ocurre con estos recursos, el ministro de Ambiente aseguró que respecto a lo que le corresponde, el proceso estaba hecho y solo estaban esperando la aprobación del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda.



"El último paso que nos faltaba, las fichas del Plan Operativo de Anualidad de Pagos (Poap), ya quedó listo. Solo falta la aprobación por parte de MinHacienda, entendiendo que falta que Planeación nos dé el certificado de que las fichas están listas".



El ministro de Ambiente se refiere a las subcuentas de Herencia Colombia (a la que le deberían destinar más de 63.864 millones de pesos recaudados entre 2017 y febrero de 2020) para la conservación de las áreas protegidas del país. También habla de la subcuenta de Ambiente y Desarrollo Sostenible (a la que le deberían destinar más de 319.320 millones de pesos recaudados entre 2017 y febrero de 2020) para manejar la erosión costera, conservar ecosistemas estratégicos y cuidar las fuentes hídricas.

Por otro lado, la mayor proporción de recursos recaudados con el impuesto al carbono (70 %) se destinarán a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, para proyectos en el marco del posconflicto con criterios de sostenibilidad ambiental.



Sin embargo, según el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, el Ministerio de Hacienda tampoco les ha girado los recursos:



"En 2019 se hicieron las solicitudes para la asignación de los recursos , pero no han sido girados. Para la vigencia del 2020, se presentó un proyecto de inversión por 150.000 millones de pesos, que fue aprobado, pero se está a la espera de que sea desembolsado al FCP para el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis)".



Pese a que el Ministerio de Hacienda también fue citado al debate de control político, el ministro Alberto Carrasquilla no estuvo presente, lo que dejó en el aire muchas preguntas que tanto ambientalistas como los senadores se han hecho. Por ejemplo: "¿Por qué, después de tres años de recaudo de este impuesto, el Ministerio de Hacienda no ha entregado estos recursos para su ejecución en proyectos ambientales?".



Para el senador Londoño, es claro que MinAmbiente y que el Fondo de Colombia en Paz cumplieron con su parte, por lo que es el Ministerio de Hacienda el que no ha cumplido.



Si bien, el Ministerio de Hacienda fue citado a este debate de control político, no asistieron, delegaron a una persona que no habló. Es una clara muestra de lo poco que les interesa el tema ambiental", señaló Londoño.



Por último, el senador Londoño remitió la información que presentó en el debate a la Controlaría y a la Procuraduría para que se hagan las respectivas investigaciones sobre dichas inversiones, ya que son muy importantes para el manejo de la erosión costera, para la reducción de la deforestación y conservación de fuentes hidrícas y ecosistemas estratégicos, y para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

