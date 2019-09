El incendio forestal de Honda impactó las quebradas de su bosque seco

Las impactantes imágenes de los recientes incendios ocurridos en el bosque seco en el Municipio de Honda (Tolima) nos han llevado a reflexionar sobre la destrucción de los bosques y el efecto sobre la fauna terrestre. No obstante, muy poco se habla del efecto de este tipo de eventos sobre la vida acuática y la calidad del agua de las quebradas intermitentes y esporádicas del bosque seco, lo cual refleja la carente comprensión entre la conectividad de los sistemas terrestres y acuáticos, problema que afecta el abordaje ecológico de varias situaciones en el país.

En los bosques secos, las corrientes de agua tienen fluctuaciones muy amplias de volumen de agua, en función del ciclo hidrológico; incluso durante el período seco algunas de ellas se secan, permaneciendo únicamente algunos pozos que pueden estar o no conectados por flujos apenas visibles; de hecho, estas se conocen como quebradas intermitentes. Las quebradas esporádicas, por otro lado, son sistemas con un flujo superficial que se presenta únicamente durante las lluvias, y puede mantenerse durante horas o días.

Los bosques contribuyen a mantener los niveles freáticos más cerca de la superficie del suelo, así como aguas subterráneas en buena cantidad y calidad FACEBOOK

TWITTER

Dada la dinámica del caudal de estas quebradas, el bosque ribereño determina, en buena medida, la cantidad y la calidad del agua, especialmente durante la sequía. Este bosque retiene agua, almacena nutrientes y contiene una alta cantidad de material orgánico e inorgánico, que constituye un recurso muy importante para las comunidades bióticas de las quebradas. Vale decir, por ejemplo, que la hojarasca, los frutos y las flores de los árboles ribereños son alimento para peces, insectos y cangrejos de las quebradas; además, los nutrientes que llegan del suelo son utilizados por las bacterias y microalgas de las quebradas, encargadas, entre otras funciones, de la producción de oxígeno y de la provisión de una cadena primaria de energía que sostiene en importante proporción a la fauna acuática y la terrestre.



Los bosques contribuyen a mantener los niveles freáticos más cerca de la superficie del suelo, así como aguas subterráneas en buena cantidad y calidad; estos reservorios de agua subterránea son los refugios para la fauna acuática durante la sequía.



Por ejemplo, cuando los niveles de agua superficial empiezan a disminuir, los peces ya no suben y bajan por el canal, sino que se mueven verticalmente entre el lecho rocoso (incluyendo arenas y gravas) buscando las zonas húmedas y los reservorios de agua subterránea; ahí se entierran y entran en estado de latencia durante el cual ralentizan su metabolismo y disminuyen la temperatura corporal.

Con las quemas no solo estamos perdiendo los recursos y la protección del bosque. Una vez ocurren se presenta pérdida de la capa vegetal, que conlleva a la erosión de los suelos FACEBOOK

TWITTER

Igualmente ocurre con varias especies de insectos acuáticos, camarones y algunos cangrejos; incluso la biota micrométrica no visible tiene rasgos funcionales que permiten tolerar momentos de pausa mientras es posible emerger a un nuevo ciclo de vida.



Con las quemas no solo estamos perdiendo los recursos y la protección del bosque. Una vez ocurren se presenta pérdida de la capa vegetal, que conlleva a la erosión de los suelos y, por lo tanto, arrastre de materiales hacia las corrientes, aumentando el consumo de oxígeno (esencial para la vida acuática) y reconfigurando la amortiguación natural de las perturbaciones en el agua.



También ocurren alteraciones en algunos nutrientes del suelo, como el potasio, que llega a las quebradas, sin que conozcamos a fondo su efecto en la fauna acuática. A lo anterior hay que sumar la generación o resuspensión de sustancias químicas que se convierten en elementos traza contaminantes, los cuales ingresan a las quebradas; entre ellos se cuentan los denominados hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA), que son tóxicos orgánicos producidos durante la combustión y son considerados nocivos para la salud porque tiene efectos carcinogénicos, genotóxicos y/o mutagénicos.



Se ha demostrado en varios estudios que estos HPA afectan la sobrevivencia, el crecimiento y la reproducción de varias especies acuáticas. Es entonces claro que las quemas no solo afectan a los ecosistemas terrestres, sino que también tienen un efecto sobre las fuentes hídricas que tanto estamos tratando de proteger, sobre todo en zonas secas y áridas donde cada vez es más escasa.

Los incendios forestales no solo afectan a los ecosistemas terrestres si no que también tienen un impacto sobre la vida acuática. Foto: Archivo Particular

El incendio ocurrido en Honda es catastrófico, no solo para los animales del bosque que no lograron evadirlo o que no fueron rescatados de las llamas, o para los habitantes locales, sino para todos nosotros que necesitamos agua limpia, aire puro, conectividad entre escalas que incluyen amplias y pequeñas distancias entre otros muchos recursos que proveen los bosques.



Por esta razón la descripción de los procesos funcionales entre los sistemas, la construcción de ese lenguaje con la comunidad, la academia y la gobernanza y la educación ambiental serán esfuerzos y estrategias fundamentales para trabajar ante esta realidad.





PARA EL TIEMPO



-Magnolia Longo, profesora del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

-Esnedy Hernández, profesora de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia

-Hilda Palacio, profesora de la Facultad de Ciencias y Biotecnología de la Universidad CES