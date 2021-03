Semana Santa: Ideam pronostica fuertes lluvias y tormentas eléctricas

Si está de viaje o se está pensando en salir de su ciudad para descansar en esta Semana Santa, debe saber que la primera temporada de lluvias de este año continuará en estos días en el país.



El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam- pronostica que seguirán fuertes lluvias, humedad y tormentas eléctricas en el territorio nacional.



Este martes, las lluvias más persistentes en el país se registrarán en sectores del oriente del territorio nacional como Vichada, Meta, Caquetá, Putumayo, Guanía y Guaviare.

Bogotá

En el caso de Bogotá se prevé mayor lluviosidad el jueves. También esta entidad pronostica para la capital y la Sabana cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias intermitentes de menor intensidad a lo largo de la semana. Las más intensas con posibles descargas eléctricas serán el jueves primero de abril.

Región Andina

A lo largo de la semana son pronosticadas lluvias intensas durante las tardes y noches, particularmente, advierte el Ideam, en sectores de Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima los días miércoles y viernes. Además, hay alta probabilidad de actividad eléctrica en momentos de lluvia intensa.



En el sur de la región, en sectores de Huila, Cauca y Nariño se advierten precipitaciones, las de mayor consideración a comienzos del periodo. Lluvias ligeras e intermitentes para el resto de la semana.



Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Se espera un cielo entre ligera y parcialmente nublado con predominio de condiciones secas, baja probabilidad de lluvias ligeras o lloviznas ocasionales en horas de las madrugadas de los días miércoles 31 de marzo y viernes 02 de abril.

Región Caribe

En gran parte de la región, principalmente hacia el litoral el Ideam espera tiempo seco con cielo entre despejado y parcialmente cubierto.



En sectores aledaños a la sierra nevada de Santa Marta se muestra una tendencia al incremento de la nubosidad y de las lluvias a partir del domingo hasta el sábado. En sectores del Urabá y sur de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, son previstas lluvias de carácter entre moderado a fuerte, especialmente para los días domingo, jueves y sábado. Alta probabilidad de tormentas eléctricas.

Región Pacífica

En esta región habrá abundante nubosidad durante la semana con precipitaciones y alta probabilidad de descargas eléctricas a diferentes horas de la madrugada, tarde y noche en áreas del centro y sur de Chocó, occidente de Valle del Cauca, Cauca y sectores del centro y occidente de Nariño. Las lluvias de mayor consideración estimadas hacia mediados y finales de la semana.

Región Orinoquia

En la región se esperan condiciones nubosas con lluvias de variada intensidad en sectores del piedemonte llanero y en el sur y oriente del área, particularmente entre los días miércoles y sábado.



En el Meta las precipitaciones se esperan horas de las madrugadas e inicios de las mañanas y luego al finalizar las tardes y por las noches. En Vichada se prevén lluvias en horas de las tardes y noches. Lloviznas en áreas del occidente de Arauca y Casanare.

Región Amazónica

Aquí se prevé cielo o mayormente cubierto con lluvias a diferentes horas de las madrugadas, tardes y noches, en varios sectores de los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Putumayo, las precipitaciones más intensas son previstas para los días miércoles y jueves, especial atención amerita el piedemonte amazónico.

Recomendaciones:

El Ideam recomienda estar atentos por posibles deslizamientos y crecientes súbitas en cuencas de alta pendiente, especialmente para viajeros que transitan por las principales vías del país.



Asimismo, señala que es importante:



- No arrojar basuras ni escombros en quebradas, ríos y calles de centros urbanos.



- Tener a la mano un maletín con copia de los documentos de identidad de cada uno de los integrantes del núcleo familiar, prendas de vestir de recambio, alimentos enlatados, agua, silbato, un radio con pilas y una linterna.



- Protegerse de la lluvia con paraguas o impermeable y salir abrigado para evitar resfriados.



- Atender las indicaciones y recomendaciones de las entidades de control, organismos de emergencia y de respuesta.



- Disponer y compartir con los familiares y vecinos de los números telefónicos de los organismos de respuesta municipales.



- Monitorear el estado de los acueductos veredales y realizar su mantenimiento preventivo.



- Conocer y revisar los planes de emergencia, las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.



TENDENCIAS EL TIEMPO