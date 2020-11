Disminuye posibilidad de onda tropical que afectaría a La Guajira

Tras el paso del huracán Iota por el Caribe, afectando con fuertes lluvias al norte del país, y especialmente al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el riesgo por nuevos fenómenos climáticos similares no ha terminado.



Esto teniendo en cuenta que se estima que la temporada de huracanes se extienda hasta el 30 de noviembre e incluso por más tiempo, alertó en la mañana de este miércoles el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)



Ahora, una nueva alerta emitida por el Ideam sostiene que en los próximos días podría presentarse una nueva tormenta de grandes proporciones, debido a la formación de una nueva onda tropical que en estos momentos se encuentra en aguas venezolanas y que podría seguir su curso hacia el Caribe colombiano, explicó Yolanda González, directora de la entidad:



“Se trata de una onda tropical que viene desarrollándose en los últimos días. Pasó de una probabilidad de desarrollo del 20 por ciento al 40 por ciento. Sin embargo, tenemos la buena noticia de que en las últimas horas bajó su probabilidad al 30 por ciento”.



Esto quiere decir que, de darse las condiciones, esta actividad meteorológica podría derivar en una tormenta tropical o un nuevo huracán que afectaría al norte del país.



De momento, no se conoce con claridad la fuerza que tendrá este nuevo fenómeno ni si alcanzará la categoría de huracán en aguas colombianas. Así mismo, el Ideam no ha dado nuevos reportes sobre cómo avanza esta onda tropical ni si las probabilidades de que surja una mayor tormenta han aumentado.



Sin embargo, expertos consultados por este diario sostienen que las probabilidades parecen haber disminuido ya por debajo del 10 por ciento. Cabe aclarar que esto no ha sido confirmado por las autoridades competentes, por lo que la recomendación es tomar las debidas precauciones.



“Justo en las últimas horas ha transitado una onda tropical, la cual estuvo ayer en el occidente y centro de la región Caribe sin que haya habido probabilidad de convertirse en ciclón tropical”, indica el meteorólogo Cristian Uscátegui.

¿Qué zonas podrían ser afectadas?

Lo que sí está claro es que afectará considerablemente el clima en el norte del país, empezando por La Guajira, que de momento es la región del país en la que esta onda tropical se encuentra más cerca.



“Viene esta nueva onda tropical, la seguimos monitoreando. Nos va a dejar fuertes lluvias en la región Caribe, La Guajira, Magdalena, Cesar y el Atlántico. Desde el Ideam estaremos emitiendo los comunicados y las alertas necesarias para que estemos informados”, sostuvo González.



Así mismo, la funcionaria realizó un llamado a la comunidad a tomar las medidas de prevención necesarias, dado que las condiciones climáticas atípicas, de las cuales se vienen haciendo alertas desde el pasado mes de octubre, podrían causar todo tipo de emergencias de diferente nivel de gravedad.



“Seguimos monitoreando este fenómeno. El mar Caribe se encuentra muy cálido, más de lo normal, lo cual es propio de la variabilidad climática, a lo que nos debemos preparar los colombianos. Esta es una temporada de huracanes histórica en el planeta que se juntó con la segunda temporada de lluvias, lo cual viene trayendo afectaciones en gran parte del territorio nacional”.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

