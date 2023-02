Ante la declaración de alerta ambiental por la calidad del aire en la ciudad de Bogotá por parte del Distrito, la cual estaría relacionada con incendios forestales en varias regiones del país y Venezuela que estarían afectando la calidad del aire de la capital del país, desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señalan que hasta el momento en sus reportes no registran este tipo de eventos.



"Lo que está sucediendo en Bogotá es contaminación en la atmósfera, que no está asociada con incendios en este momento. No tenemos reporte en la distancia de incendios forestales, no los estamos viendo, porque no están cerca de nosotros, si están en los Llanos Orientales aquí directamente no están incidiendo", manifestó Luis Alfonso López, jefe (e) de la Oficina de Pronósticos y Alertas (Ospa) del Ideam.



Aunque el funcionario aclara que no es competencia del Ideam el monitoreo de la calidad del aire en las ciudades, por tratarse de un indicador que debe medirse a muy pequeña escala y depende de cada entidad territorial, por lo que para ellos no es posible afirmar que factores como el parque automotor o las fábricas estén generando contaminación.

"Las condiciones hidrometeorológicas actuales no implican contaminación del aire en Bogotá, esta puede ser derivada de otras fuentes como quemas locales, combustibles fósiles o fábricas de procesamiento. Sin embargo, no es competencia del Ideam concluir las causas de la emergencia ambiental", explica López.

"Lo que estoy diciendo es que por las condiciones meteorológicas y por los fenómenos de origen hidrometeorológico no se está generando esa contaminación, es decir, por condiciones naturales no está ocurriendo ese grado de contaminación que tenemos", asegura López.

Frente a si este tipo de situaciones podrían intensificarse con la llegada del fénomeno de El Niño, desde el Ideam aclaran primero que sobre este tema aún prima la incertidumbre y hasta mitad de año podrán contar con mejores datos para determinar efectivamente si va a ocurrir o no. Sin embargo, esto no tiene una relación necesariamente con el tema de la contaminación y los incendios forestales.



"Si se presenta ese fenómeno, lo que hace es mover el viento de tal manera que quita humedad y se lleva todas las nubes de la región Caribe, Andina y Pacífica a la parte sur del país, es decir, el centro y norte queda sin mucha humedad. Si esto pasa no hay nubes y si no hay nubes no hay lluvia, es muy seco. El suelo se seca y queda expuesto a la probabilidad de ocurrencia de incendios, pero no quiere decir que se van a originar u ocasionar, porque se necesita un detonante que puede ser por mano de los seres humanos", señala el jefe del Ospa.

Por ahora, el país atraviesa una temporada de menos lluvias, que también está relacionada con factores que pueden ser propicios para los incendios. "Llevamos varios días con condiciones muy secas en las regiones Caribe, Orinoquia y la parte norte de la Amazonia. Hoy tenemos esas zonas con algún tipo de amenaza, amarilla, naranja, o roja, por probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal. No quiere decir que haya incendios en este momento, puede que sí, pero no indica necesariamente que esto esté ocurriendo, nos dice que el suelo está tan seco que cualquier actividad ajena o adicional o una chispa puede favorecer la ocurrencia de incendios", dice López.





REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE