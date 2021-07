Ideam alerta del primer huracán de la temporada en el Caribe

La tormenta tropical Elsa se fortaleció el viernes por la mañana, convirtiéndose en un

huracán y amenazando las islas del Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami.



"Se observan condiciones similares a las de un huracán en Barbados", dijo el NHC en su boletín de las 8H30 (12H30 GMT), informando vientos sostenidos de 120 km/h con ráfagas de hasta casi 140 km/h en esta isla ubicada al este del Mar Caribe.

Condiciones climáticas similares a tormentas tropicales podrían afectar parte de las Antillas Menores, en particular Guadalupe y Martinica el viernes por la mañana, pero Elsa debería afectar principalmente parte de Haití y República Dominicana el sábado, para las cuales el NHC ha emitido advertencias.



Para el domingo, se pronostica que Elsa se moverá cerca de Jamaica y partes del este de Cuba, dijo.



Elsa podría llegar a Florida debilitada a partir del martes, pero es poco probable que complique la búsqueda de sobrevivientes tras el derrumbe de un edificio en Surfside, al norte de Miami Beach.



Sin embargo, la incertidumbre del pronóstico del tiempo para la próxima semana sigue siendo "más importante de lo habitual, debido a la posible interacción de Elsa con las Antillas Mayores este fin de semana", en particular Cuba, Jamaica y Puerto Rico, señaló el NHC.



En Colombia, aunque aún no representa una amenaza directa para el territorio nacional, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que el nivel de alerta pasó de aviso a advertencia.



Además, que continuará con el monitoreo permanente y se publicarán nuevos comunicados al respecto a medida que vaya evolucionando el sistema. "Se resalta que por el momento no existe ninguna amenaza directa para el territorio nacional", señaló el instituto por medio de un comunicado.

Con información de EFE

