Un nuevo estudio dirigido por Yale sugiere que el siglo XXI verá una expansión de huracanes y tifones en regiones de latitud media, que incluyen ciudades importantes como Nueva York, Pekín y Tokio.



En un artículo de la revista Nature Geoscience, los autores del estudio dijeron que los ciclones tropicales (huracanes y tifones) podrían migrar hacia el norte y el sur en sus respectivos hemisferios, a medida que el planeta se calienta como resultado de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero.



La tormenta subtropical Alpha de 2020, el primer ciclón tropical que se observó que tocó tierra en Portugal, y el huracán Henri de este año, que tocó tierra en Connecticut, pueden ser presagios de tales tormentas.



"Esto representa un riesgo importante y subestimado de cambio climático", dijo en un comunicado el primer autor Joshua Studholme, físico del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Facultad de Artes y Ciencias de Yale, y autor colaborador del sexto informe del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.



"Esta investigación predice que los ciclones tropicales del siglo XXI probablemente ocurrirán en un rango más amplio de latitudes de lo que ha sido el caso en la Tierra durante los últimos 3 millones de años", dijo Studholme.



Si bien se suele citar un aumento de los ciclones tropicales como un presagio del cambio climático, queda mucho por aclarar acerca de cuán sensibles son a la temperatura promedio del planeta. En la década de 1980, el coautor del estudio, Emanuel, utilizó conceptos de la termodinámica clásica para predecir que el calentamiento global daría lugar a tormentas más intensas, una predicción que ha sido validada en el registro de observación.



Sin embargo, otros aspectos de la relación entre los ciclones tropicales y el clima aún carecen de una teoría basada en la física. Por ejemplo, no hay acuerdo entre los científicos sobre si el número total de tormentas aumentará o disminuirá a medida que el clima se calienta, o por qué el planeta experimenta aproximadamente 90 eventos de este tipo cada año.



"Hay grandes incertidumbres sobre cómo cambiarán los ciclones tropicales en el futuro", dijo Fedorov. "Sin embargo, múltiples líneas de evidencia indican que podríamos ver más ciclones tropicales en latitudes medias, incluso si la frecuencia total de ciclones tropicales no aumenta, lo que todavía se debate activamente. Agravado por el aumento esperado en la intensidad promedio de los ciclones tropicales, este hallazgo implica mayores riesgos debido a los ciclones tropicales en el calentamiento del clima de la Tierra ".



Por lo general, los ciclones tropicales se forman en latitudes bajas que tienen acceso a aguas cálidas de los océanos tropicales y lejos del impacto cortante de las corrientes en chorro, las bandas de viento de oeste a este que rodean el planeta. La rotación de la Tierra hace que grupos de tormentas eléctricas se agreguen y giren para formar los vórtices que se convierten en ciclones tropicales. También existen otros mecanismos de formación de huracanes.



A medida que el clima se calienta, las diferencias de temperatura entre el ecuador y los polos disminuirán, dicen los investigadores. En los meses de verano, esto puede causar un debilitamiento o incluso una división en la corriente en chorro, abriendo una ventana en las latitudes medias para que se formen e intensifiquen ciclones tropicales.



Para el estudio, Studholme y sus colegas analizaron simulaciones numéricas de climas cálidos del pasado distante de la Tierra, observaciones satelitales recientes y una variedad de proyecciones meteorológicas y climáticas, así como la física fundamental que rige la convección atmosférica y los vientos a escala planetaria. Por ejemplo, señalaron que las simulaciones de climas más cálidos durante el Eoceno (hace 56 a 34 millones de años) y el Plioceno (hace 5,3 a 2,6 millones de años) vieron cómo se formaban e intensificaban ciclones tropicales en latitudes más altas.



"El problema central al hacer predicciones de huracanes futuros es que los modelos utilizados para las proyecciones climáticas no tienen la resolución suficiente para simular ciclones tropicales realistas", dijo Studholme, quien es becario postdoctoral en Yale. "En cambio, se utilizan típicamente varios enfoques indirectos diferentes. Sin embargo, esos métodos parecen distorsionar la física subyacente de cómo se forman y se desarrollan los ciclones tropicales. Varios de estos métodos también proporcionan predicciones que se contradicen entre sí".



El nuevo estudio deriva sus conclusiones al examinar las conexiones entre la física de los huracanes en escalas demasiado pequeñas para ser representadas en los modelos climáticos actuales y la dinámica mejor simulada de las corrientes en chorro de la Tierra y la circulación de aire de norte a sur, conocidas como las células de Hadley.



