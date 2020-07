Un colombiano acaba con 1.278 m2 de bosque por su forma de consumo

Envol Vert, una ONG francesa que tiene como meta proteger a los bosques y la biodiversidad, lanzó hoy un informe en el que evidencia, por primera vez en el país, cuál es la huella forestal de un colombiano de acuerdo a los productos que consume.



Según el resultado de la medición, un colombiano deforesta indirectamente 1.278 m2, o sea, 2,5 canchas de fútbol 5 por los productos que consume. (Le podría interesar: En 34 años Colombia perdió 1,4 millones de hectáreas de bosque)

Colombia es el segundo país con más biodiversidad en el mundo, 52 % de su territorio está cubierto por bosques naturales. Sin embargo, en el periodo 1990 a 2015 perdió casi 6 millones de hectáreas de cobertura arbórea, equivalente a 16 canchas de fútbol por minuto.



En 2018, según el WRI se posicionó como el cuarto país de América Latina con mayor deforestación. Se considera que 10 por ciento de la Amazonia colombiana ya ha sido deforestada. Los ritmos de deforestación son alarmantes, pero lo más grave es que existe un desconocimiento global de sus impactos y un importante sesgo de las percepciones sobre los vectores de deforestación por parte de los consumidores.



De ahí nació la idea de establecer La Huella Forestal de los colombianos, una herramienta que busca medir el impacto de los productos de consumo masivo básicos sobre en la deforestación y degradación de los bosques naturales.(También: Según Ideam, la deforestación en el país se redujo un 19 % en 2019)

Un 80 % de la huella forestal de un colombiano proviene de la carne y la leche

En su informe, Envol Vert evidencia que el 87 % de la huella forestal del consumidor colombiano tiene que ver con productos alimenticios. El papel y los muebles representan apenas el 2 % de la fuella forestal, mientras que el 59 % se debe al consumo de carne de res y el 16 % a productos lácteos.



Las otras materias primas tienen una relevancia menor, la madera para construcción representa alrededor del 5 % de la huella forestal, así como el cuero (zapatos y marroquinería) y la soya (dado las importaciones que realiza Colombia desde Bolivia para alimentar pollos y cerdos).



También son importados en parte el maíz y la palma (importada de Ecuador) pero cada uno representa apenas más de 2 % de la huella forestal, así como el plátano.



Materias primas como el banano, el aguacate, el cacao fueron calculados, a pesar de su débil impacto en la deforestación, dado que son consideradas materias primas en evaluación y, por ende, con potenciales riesgos futuros.



Hoy, cualquier colombiano pueden entrar a la aplicación (aquí ) y calcular su huella forestal.



Para La Agencia Francesa de desarrollo (AFD) para Colombia, financiador de esta iniciativa, "esta colaboración con Envol Vert refleja el rol importante que tenemos en la Estrategia nacional de lucha contra la deforestación importada de Francia, cuyo objetivo es lograr que cada actor (empresas, consumidores, países productores, inversionistas) modifique su comportamiento para disminuir su impacto sobre el bosque. A través del financiamiento de la adaptación de esta herramienta en Colombia, buscamos contribuir al esfuerzo de sensibilización de los consumidores colombianos sobre el impacto de sus modos de vida en la deforestación de su propio país”(Relacionado: En 4 años, el planeta podría superar la temida alza de 1,5 °C)

¿Cómo se calculó?

De acuerdo con el informe, la huella forestal es un indicador simbólico, que no es anual y que contabiliza la presión ejercida por los seres humanos hacia los bosques, a través de los sistemas de producción de los productos.



Es decir, mide las áreas de tierras necesarias para producir los recursos (materias primas) con riesgo de deforestación que consume un individuo, una población o una actividad, teniendo en cuenta la gestión de los recursos vigentes en todo el mundo o específicos para un país.



No parte de las hectáreas de deforestación, y no es comparable con cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), porque también incluye las importaciones o sea la deforestación que un colombiano puede generar en otros países.

Recomendaciones

El informe resalta recomendaciones importantes frente a consumidores, gobierno y empresa para disminuir su huella forestal.



Para consumidores

-Reducir el consumo de productos a base de bovinos bien sea carne o productos lácteos reemplazando por proteínas vegetales.



-Ser un consumidor responsable en sus compras, que no genera sobre consumo, no se deja llevar por modas, recicla y repara sus productos tanto como pueda.



Para Gobierno

-Poner en marcha una herramienta fuerte y unificada de trazabilidad bovina es indispensable para la lucha contra la deforestación.



-Generar un sello para que los consumidores puedan distinguir los productos.



-Apoyar los pequeños campesinos en proyectos, asistencia técnica, insumos que van hacia menos quemas y más agroforestería.



Para empresas



-Tener políticas reales de cero deforestaciones con lineamientos, reglas que buscan la trazabilidad hasta el más mínimo eslabón de la cadena, empezando por la ganadería.



-Desarrollar un aprovechamiento directo y local de sus materias primas, para un mejor control de lo que compran, reduciendo el número de intermediarios y generando mejor precio de compra al productor.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

leyroj@eltiempo.com