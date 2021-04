¿Hubo un impacto ambiental antes y después del confinamiento?

Cuando comenzaron a implementarse las medidas de aislamiento social por la pandemia del covid-19 en ciudades como Bogotá y Medellín, se extendía una preocupación generalizada por la mala calidad del aire.



En las primeras dos semanas de marzo del 2020, la Alcaldía de Bogotá decretó alerta amarilla por los niveles de contaminación. En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se produjo un álgido debate por cuenta de los elevados niveles de material particulado pese a la cuarentena obligatoria.

Teniendo en cuenta que el tránsito vehicular había disminuido sustancialmente, así como la actividad industrial, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pidió una investigación para determinar por qué la calidad del aire seguía siendo mala. Una de las razones, según los expertos fue que los incendios forestales en diferentes zonas del país están generando contaminación.



Redaire, una red conformada por 12 universidades y siete entidades ambientales, demostró que en los primeros 86 días de 2020 las quemas de biomasa dejaron 185.673 toneladas de material particulado PM2.5 en la atmósfera del país.



En Bogotá, la explicación que entregó la Secretaría de Ambiente también incluía los incendios forestales y la temporada seca por la que pasamos el primer trimestre.

Emisiones en el mundo

De acuerdo con la Onu, la desaceleración industrial a raíz de la pandemia de covid-19 no frenó el aumento récord de las concentraciones de CO2, el gas de efecto invernadero más presente en la atmósfera.



Según el boletín anual de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), una agencia de la ONU, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó de manera brutal en 2019 y el alza continuó en 2020.



"El descenso en las emisiones achacable al confinamiento no es más que un pequeño punto en una tendencia a largo plazo. Tenemos que aplanar esta curva de forma duradera", declaró el secretario general de la OMM, Petteri Taalas.



La media anual en 2019 sobrepasó el umbral de 410 partes por millón, según el boletín de la OMM.



En 2020, durante el periodo más importante en el que las actividades económicas estuvieron paradas, las emisiones cotidianas globales de CO2 llegaron a bajar un 17%, según la misma fuente.



Aún cuando la severidad y duración de las futuras medidas de confinamiento son inciertas, la OMM considera complicado avanzar una estimación de la reducción anual de las emisiones de 2020, aunque las sitúan entre el 4,2% y el 7,5%.



Sin embargo, este descenso no lleva consigo la disminución de concentración de CO2 en la atmósfera este año, porque se acumulan las emisiones pasadas con las actuales.



En resumen, la concentración de CO2 seguirá subiendo este año pero a un ritmo más bajo, sin sobrepasar las fluctuaciones habituales en el ciclo de carbono que se observan cada año.

Aumento de plástico y microplásticos

Si no se toman medidas, más del 70 por ciento del plástico cuyo uso se disparó por la pandemia desde el año pasado por el consumo de insumos médicos, mascarillas, guantes y domicilios, terminará en vertederos, ríos y océanos.



Esta advertencia aparece contenida en un informe divulgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la ONG Azul, hace dos semanas.



En este informe también se menciona que, desde el año pasado el uso de plásticos se ha disparado de manera asombrosa, no solo miles de millones de mascarillas, pero también guantes, desechos médicos y empaques de comida para llevar. Su aumento ha sido tal que los sistemas de reciclaje han colapsado en algunos países.



Los expertos indican que, hasta la fecha, no se han publicado muchos estudios revisados por pares sobre los impactos de la pandemia en el consumo de plásticos, pero la limitada investigación realizada apunta a un aumento en el consumo y eliminación de plástico y materiales médicos, y graves interrupciones de procesos de reciclaje ya defectuosos.



La Onu indica que los problemas se han acentuado aún más por los precios del petróleo históricamente bajos que hicieron que las resinas vírgenes para fabricar plástico fueran más baratas que las recicladas.

