Polémico estudio asegura que los hombres contaminan más que las mujeres

Un polémico estudio publicado por investigadores suecos en el Journal for Industrial Ecology, asegura que los hombres contaminan más que las mujeres, incluso, a pesar de que ambos ganen la misma cantidad de dinero.

La razón, según detallan los investigadores, es que los hombres gastan más en productos más contaminantes con el medioambiente. Un ejemplo es que los hombres consumen mucha mayor gasolina o más cantidades de carne, lo que lleva a una mayor generación de gases de efecto invernadero (GEI).

El análisis comparó a hombres y mujeres solteros en Suecia mediante 217 de emisión de GEI y descubrió que si los hombres del país cambiaran la carne y los productos lácteos por alimentos de origen vegetal, y tomaran vacaciones en tren en vez de usar automóviles, las emisiones de las personas podrían disminuir entre un 36 % y 38 %.

Según los investigadores, en el mundo se ha medido muy poco la diferencia de géneros en la producción contaminante, y hacerlo podría ayudar a generar mejores políticas para disminuir los efectos del cambio climático.

"Me sorprende que no se hayan hecho más estudios sobre las diferencias de género en el impacto medioambiental. Hay diferencias bastante claras y no es probable que desaparezcan en un futuro próximo", aseguró en declaraciones recogidas por el medio británico The Guardian, Annika Carlsson Kanyama, de la empresa de investigación Ecoloop de Suecia, que dirigió el estudio.

Un dato preocupante obtenido es que tomar vacaciones, tanto por parte de hombres como de mujeres, representó un tercio de las emisiones hechas por persona.

