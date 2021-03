Descubren que hielo del ártico es más sensible de lo que se pensaba

Científicos analizaron muestras de núcleos de hielo tomadas en la década de 1960 de una base construida bajo el hielo de Groenlandia por el Ejército de los EE. UU..Hoy, 61 años después, geólogos se alarmaron al descubrir que la capa de hielo de Groenlandia, que contiene suficiente agua para hacer que el nivel del mar aumente 20 pies en todo el mundo, podría derretirse más rápidamente de lo que se pensaba anteriormente.

Los hallazgos, publicados hoy en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) de la Academia de Ciencias de Estados Unidos,demuestran que la inmensa isla ártica estuvo antiguamente desprovista de hielo, probablemente hace aproximadamente un millón de años.



Se llegó a esta conclusión gracias al descubrimiento de fósiles de plantas en muestras glaciares olvidadas durante décadas y encontradas por casualidad en un congelador de Copenhague, dijo a la AFP Dorthe Dahl Jensen, coautora del estudio.



Es decir, que toda la capa de hielo de Groenlandia desapareció durante un período cálido en el último millón de años. Con las temperaturas globales aumentando hoy más rápido, las implicaciones del descubrimiento son preocupantes.



"En los núcleos de hielo pudimos identificar musgo, ramitas y hojas enteras perfectamente conservadas, vegetación que puede encontrarse en la costa del sur de

Groenlandia, pero también en la tundra o en el bosque boreal", afirma la profesora de climatología de la universidad de Copenhague.



Estos núcleos de hielo se tomaron en 1966 en Camp Century, una base estadounidense construida con el pretexto de la investigación climática, donde se almacenaron 600 ojivas nucleares durante la Guerra Fría.



El estudio concluye que la enorme capa de hielo de Groenlandia "se ha derretido al menos una vez en los últimos 1,1 millones de años".



Cubierta un 85% por el hielo, la isla de dos millones de km2 está en primera línea del deshielo del Ártico, una región que se está calentando entre dos y cuatro veces más rápido que el resto del planeta, según los científicos.



Estos últimos están especialmente preocupados por un "punto de no retorno" provocado por el actual calentamiento global, más allá del cual el derretimiento de los casquetes polares del Ártico y del Antártico sería irreparable, al menos en un horizonte de miles de años.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

CON INFORMACIÓN DE AFP

