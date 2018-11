¿Existe el equivalente a la pastilla del día después para perros?

Por más curioso que parezca, muchas fueron las preguntas que llegaron a nuestro Consultorio Veterinario sobre la existencia o no de una pastilla capaz de tener un efecto anticonceptivo en las mascotas.



Por eso, la veterinaria Daisy Catalina Amador Sánchez, especialistas de la Clínica para Pequeños Animales de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, responde a este interrogante.

Esto es lo que explica la experta:

Dentro de las técnicas de control poblacional en caninos se encuentran los métodos permanentes o esterilizantes. Son métodos quirúrgicos, en el caso de las hembras la ovariohisterectomía y en el caso de los machos la orquiectomía.



Evitan la gestación y permiten el control de los signos de celo. Además, pueden ayudar a la prevención de algunas patologías como los tumores mamarios e infecciones uterinas en hembras y problemas asociados con la próstata y tumores testiculares en machos.



También disminuyen el riesgo de transmisión de enfermedades por contacto sexual.

Es decir que actualmente la esterilización es la forma de aportar al control poblacional en perros y gatos.



Por otra parte, los métodos contraceptivos están indicados para la prevención de la concepción y preñez. Dentro de ellos, los más usados son los medicamentos hormonales.



A pesar de ello, no existe medicamento alguno que esté indicado como tratamiento anticonceptivo de emergencia en caninos.



De igual manera, es importante reconocer que la administración de estos medicamentos hormonales, aún bajo indicación directa y estricta supervisión de un médico veterinario, pueden estar relacionados con un sin número de problemas como infecciones uterinas y vaginales, tumores, problemas hepáticos, anemia, entre otros.



Por ello, son métodos que han entrado en desuso gradualmente dado el riesgo que significan para el animal.



Vale la pena aclarar que bajo condiciones médicas ocasionales y estrictas, existen métodos que pueden terminar con la preñez, pero estos tratamientos deben ser administrados exclusivamente por un médico veterinario.



De igual manera, cabe resaltar que está totalmente contraindicado el uso de medicamentos de uso humano en animales (salvo indicación bajo prescripción médica).



Ante cualquier inquietud no olvide acudir a una profesional para que, de acuerdo al caso particular, sea quien determine las recomendaciones especiales del paciente.

Daisy Catalina Amador Sánchez

Médico Veterinario

Clínica para Pequeños Animales

Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

