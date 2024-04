¿Hay riesgo en el suministro eléctrico de Bogotá ante bajos niveles en embalses?

La capital del país está bajo alerta ante el anuncio de que durante los próximos días habrá racionamientos en el suministro de agua. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció este jueves que habría racionamientos dado los bajos niveles de los embalses, en particular los del sistema Chingaza, que se encuentra, según la CAR Cundinamarca, en un 16,91 por ciento de su capacidad, muy por debajo de lo que debería estar.

Este sistema es conformado por los embalses de Chuza y San Rafael. El primero tiene embalsado apenas el 15,41 por ciento de su capacidad y el segundo del 18,75 por ciento. Ambos se encuentran en tendencia descendente.

Cabe recordar que el 70 por ciento del agua que se consume en Bogotá viene de Chingaza. Hasta ahora, la baja capacidad de este sistema se ha venido supliendo con el agua que se capta del río Bogotá y que es tratada en la planta Tibitoc.

Los otros sistemas de abastecimiento de agua de la ciudad son el agregado Sur, integrado por los embalses de Chisacá y Regadera, con 49, 47 y 30, 57 por ciento de su capacidad. Estos están estables.

El Acueducto de Bogotá suministra agua también a al menos 12 municipios de la Sabana, que se también se verán afectados con el racionamiento. Entre los municipios afectados estarán Chía, Soacha, Cajicá, Funza, Mosquera, Madrid y Cota.

¿Por qué Colombia depende de los embalses para generar electricidad?

En Colombia, más del 70 por ciento de la energía eléctrica que consumen los hogares provienen de centrales hidroeléctricas. Es decir, el agua que se almacena en embalses mueve turbinas que generan la energía eléctrica que luego usan los hogares y las empresas del país. Hay embalses que pueden usarse solo para energía o bien también solo para abastecimiento de agua.

En un escenario como el actual, una de las grandes preocupaciones para los expertos es que el bajo nivel de algunos embalses pueda llevar también a racionamientos de la energía. De hecho, ayer, XM –operador del sistema eléctrico en el país– hizo un llamado a tomar medidas lo antes posible.

En una carta de siete páginas enviada al viceministro de Energía, Javier Campillo, el gerente del Centro Nacional de Despacho (CND) de XM, Juan Carlos Morales, detalló las señales de riesgo que persisten sobre la operación del sistema eléctrico para atender el consumo de los colombianos "de forma confiable, segura y económica".

La primera de ellas es que la demanda de electricidad en Colombia presenta un crecimiento de 8,31 por ciento. Además, durante algunos días de marzo la demanda se ha situado por encima del escenario de demanda medio publicado por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) en su actualización de enero de 2024.

Otro dato que genera preocupación es que los aportes hídricos registrados en marzo se mantienen por debajo de los mínimos históricos, en el 45,37 % de la media histórica, es decir 69,96 gigavatios hora día.

¿Está en riesgo el suministro eléctrico de Bogotá?

En el caso de Bogotá, hay tres sistemas hídricos que son los principales proveedores de la energía de la capital: el sistema de la central de Chivor; el sistema de Guavio; y el sistema de las centrales Paraíso y La Guaca que se alimentan del embalse de El Muño.

Sin embargo, según explica Esteban Quintana, CEO de Klik Energy y experto en el desarrollo de mecanismos de respuesta de la demanda de energía, actualmente los embalses usados para generar energía en la zona centro están en las cifras más altas del país frente a los otros sistemas. Es decir: aunque los embalses usados para el consumo de agua están en mínimos, los embalses usados para generar electricidad en la zona centro están en niveles aceptables para la generación de energía.

“El suministro eléctrico de Bogotá con los bajos niveles del sistema Chingaza realmente no está en riesgo. Es decir: si bien el sistema Chingaza sí está en sus mínimos históricos, no es el sistema que entrega energía a Bogotá, por lo tanto no dependemos de Chingaza. De hecho, los embalses de la zona Centro actualmente son los más altos del país”, resalta Quintana.

De acuerdo con datos de XM, actualmente las reservas hídricas de embalses usados para generación de energía por zonas en el país están así: Antioquia en 30,55 %; Caldas en 31,57 %; Oriente en 10,96 %; Valle en 35,64 %; Caribe en 42,49 %; y finalmente la más alta, la zona Centro (donde se alimenta Bogotá) en 42,82 %.

Cabe recordar que Colombia, además de los embalses, cuenta con un sistema de generación de energía eléctrica a través de centrales térmicas, es decir, de la quema de combustibles fósiles. Dichas centrales térmicas se encienden en casos de emergencia y pueden ayudar a cubrir la demanda, pero también, por su costo operativo, aumentan los precios de la electricidad.

“Realmente las regiones del país que más deberían preocuparnos son las zonas de Huila y Tolima, Caquetá y especialmente la Costa Caribe. No necesariamente porque podamos vivir un desabastecimiento, sino porque son esas regiones que los precios de la energía en la bolsa van a subir si continúan los bajos niveles de lluvias, por lo tanto vamos a ver un aumento considerable en la tarifa. En una menor proporción también Antioquia puede ser una región golpeada por los bajos niveles de los embalses”, añade Quintana.

