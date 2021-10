‘Hay que elegir líderes que se preocupen por el clima’

La crisis por el cambio climático hace que el planeta se esté calentando a una velocidad que no tiene precedentes. Si la humanidad no cambia de hábitos, de estructuras económicas y de comportamientos, en aras de mitigar y prevenir un impacto mayor al que ya se pronostica, el ser humano se verá obligado a vivir bajo unas condiciones muy extremas.

Sobre esto habla David Wallace-Wells en 'El planeta inhóspito: la vida después del calentamiento', un best seller del 'New York Times', catalogado como uno de los libros más importantes que se han publicado en los últimos tiempos, de acuerdo con varios medios. Wallace-Wells es un periodista estadounidense, editor adjunto de 'The New York Magazine', especialista en investigar y analizar el cambio climático en el mundo.

En su libro describe una situación terrible si no hay una acción urgente para contener el cambio climático. ¿Qué sucedería si no hacemos esos cambios?

Si no hacemos mucho más, creo que al final de este siglo terminaremos con alrededor de 3 °C más de calentamiento. Esto probablemente significaría unos 200 millones de muertes adicionales, a nivel global, causadas por la polución del aire. Significaría que fuertes inundaciones que solían ocurrir una vez cada siglo ocurrirían cada año. Muchas ciudades en el sur de Asia y en el Medio Oriente serían tan calientes en el verano que durante 200 días al año sería imposible caminar o trabajar afuera sin el riesgo de sufrir un ataque de calor o morir. Muchas de las ciudades más grandes del mundo estarían lidiando de manera regular con eventos de calor letales, en los que decenas de miles de personas morirían cada año. Como resultado de todo esto, Naciones Unidas pronostica migraciones masivas a una escala de quizá 200 o incluso 500 millones de personas. Y nuestras existencias serían mucho más definidas por los esfuerzos para responder y adaptarse a estos cambios climáticos que la experiencia de cualquier humano en la historia. Incluso si terminamos con 2 °C de calentamiento en lugar de 3, nuestras vidas y presuntamente las de nuestros hijos y nietos serían definidas por esta fuerza.



Tiene muchos datos duros y evidencia que describen la magnitud del daño que ya ha sido causado al ambiente. ¿Qué cifras destaca?

Creo que el dato más impactante es que hoy se estima que unos 10 millones de personas mueren anualmente a causa de la contaminación del aire, provocada en gran parte por la quema de combustibles fósiles. Esto significa que a nivel mundial, en un año promedio, mueren dos veces más personas por contaminación del aire que el número de personas que murieron por covid-19 en el 2020. Y no estamos desarrollando ninguna solución para lidiar con este problema que sea tan grande como la que desarrollamos para lidiar con la pandemia. Esto es una abominación moral.



Por otro lado, muchos países al sur del ecuador ya se han enfrentado a impactos climáticos que pueden haber reducido su potencial para el crecimiento económico entre un 20 o 30 por ciento. Si seguimos sin hacer nada, para el final del siglo es posible que estos países pierdan por completo la esperanza de crecer dada la fuerza del calentamiento global.



Quizá el ejemplo más vívido es el crecimiento de los incendios en el oeste de EE. UU. y Australia. Fui a California en 2019. Hablé con Eric Garcetti, el alcalde de Los Ángeles. Cuando él nació, en 1971, se incendiaron 60.000 hectáreas en California. En el 2020 se quemaron 4 millones de hectáreas. Al final del 2020, la contaminación del aire por los incendios forestales en el oeste de EE. UU. fue mayor que la de cualquier otra actividad

industrial o humana combinada. California es el estado más consciente y ambicioso en cuanto a la descarbonización, pero todo lo que se ha hecho ha sido completamente borrado por los incendios forestales. Y esto está pasando en todo el mundo. En un reporte publicado este año, se demostró que la Amazonia ha producido más dióxido de carbono que lo que ha absorbido en los últimos años. Creo que se avecinan muchos cambios donde tendremos que reorientar nuestra relación, por ejemplo, con los bosques y lo que significan para nuestro futuro en este planeta.



Ha dicho que el cambio climático diluye el tiempo. ¿Qué significa eso?

El cambio climático es muy complicado. Se desarrolla a lo largo de diferentes líneas del tiempo a la misma vez. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar es uno de sus impactos más comunes, pero también es de los más distantes. Es posible que si pasamos de los 2 °C, el nivel del mar ascienda incluso tanto como 80 metros. Pero eso ocurrirá durante miles de años, entonces es un cambio que probablemente ninguno de nosotros vaya a vivir. Aun así, está siendo determinado por las acciones que estamos tomando hoy. Y una vez pasemos un cierto punto con las capas de hielo de la Antártida y el Ártico no podremos cambiar esa historia. Eso significa que durante los próximos 50 años podríamos estar dibujando el mapa del planeta de los próximos 500.000 años. Eso es un sentido del tiempo muy confuso. Y hay líneas de tiempo mucho más cortas. Un ejemplo que me parece aterrador: Houston (EE. UU.) ha sido afectada por 5 tormentas que solo ocurren cada 500 años en solo 5 años. Así que el cambio climático se está desarrollando en diferentes líneas del tiempo, unas increíblemente largas y otras increíblemente cortas. Tenemos que pensar en ambos sentidos si esperamos entender algo de su complejidad y escala.



En ciudades como Miami se ven rascacielos a orillas del mar, en un lugar que va a estar sumergido de acuerdo con todos los estudios. ¿Qué explica esa disposición a seguir haciendo las cosas como si nada pasara?

En los últimos años hemos visto una concientización bastante dramática sobre el cambio climático, en parte porque ya estamos viendo sus impactos en vez de tener que imaginarlos. Y creo que ha habido un cambio real entre los líderes globales, también porque los economistas que solían creer que descarbonizar era demasiado costoso ahora dicen que estaremos mucho mejor cuanto más rápido mitiguemos el cambio climático.



Pero es cierto: nos ha tomado mucho tiempo llegar hasta aquí. ¿Por qué hemos esperado tanto? Es una pregunta complicada con respuestas desde muchas disciplinas diferentes. Creo que parte de la razón es que fue en los años 80 que el cambio climático se convirtió en un tema de alto perfil para los científicos y legisladores. Entonces, hemos sabido de esto por más de 40 años. Y en ese periodo nuestras emisiones han seguido creciendo. De hecho, hemos producido más emisiones de dióxido de carbono en los últimos 25 años que durante toda la historia de la humanidad. Pudimos haber hecho muchos cambios en ese tiempo. Por otro lado, 25 años no es mucho tiempo, especialmente si estamos pidiendo transformar la perspectiva y orientación de nuestras políticas y sociedades. Además, creo que la mayoría de los humanos vivimos en cierto grado de negación y no queremos creer que las cosas podrían degradarse tan dramáticamente como determinará el cambio climático. También tenemos una tendencia a normalizar los desastres climáticos y, realmente, todo el sufrimiento. Cuando una tragedia ya está con nosotros o sucedió en el pasado reciente, lo tratamos como parte del trasfondo de nuestras vidas. Y no nos sentimos tan motivados por ello.

Esto ya empieza a alarmar a mucha gente. Algunos inclusive mantienen que es inmoral traer niños al mundo. ¿Qué piensa de eso?

Creo que todos deben tomar las decisiones que quieran sobre sus propias vidas. Si esas personas no quieren traer niños a este mundo por razones climáticas, no voy a discutir con ellos y decirles que sí deberían.

David Wallace-Wells es un periodista neoyorquino, conocido por sus escritos sobre cambio climático. Foto: Getty Images

Pero no creo que eso sea lo más importante que alguien pueda hacer si está preocupado. Creo que debemos luchar para asegurar el mundo en el que queremos vivir, en lugar de darnos por vencidos y abandonar la esperanza antes de que la historia haya sido escrita. Nosotros somos los autores de esa historia. Y creo que los humanos somos una especie lo suficientemente adaptable y resiliente, que si alcanzamos un mundo con digamos 2 °C adicionales de calentamiento, sí, habrá gran sufrimiento, pero también podría haber prosperidad humana. Y en ese mundo estaría feliz de tener un hijo o hija. Ahora, es cierto que cada persona y cada niño deja sus huellas de carbono, pero en un mundo en el que hayamos descarbonizado, tener hijos no implica costos adicionales de carbono. Eso es solo un problema si seguimos viviendo en una economía en la que la actividad y el consumo humano produce emisiones. Creo que podemos alcanzar un futuro en el que no nos sintamos tan incómodos sobre el mundo en el que nuestros hijos van a vivir.

La crisis climática puede ser enfrentada de dos maneras: mitigándola o adaptándose. ¿Cuál es más importante?

Tienen que ser ambas. Hemos perdido la oportunidad de asegurar un futuro climático en el que no tengamos que asumir la carga de la adaptación. Ya estamos respondiendo a los impactos climáticos de la actualidad, y estos van a aumentar, lo cual quiere decir que nuestros esfuerzos de adaptación también tendrán que ser mayores. Los seres humanos tendremos que responder no solo en términos de construir rompeolas o centros para refugiarse del calor, sino también de reacomodar nuestra política para que permitamos un movimiento más flexible de personas desde los lugares más castigados por el clima hacia otras zonas que están relativamente más cómodas. También tendremos que abordar cuestiones de justicia climática, de modo que aquellos países que están sufriendo más intensamente sean apoyados por países en otras partes del mundo que tienen más recursos y capital. Clasificaría todas estas reorientaciones como adaptación. Son absolutamente necesarias y moralmente urgentes. Ahora, cuánto tengamos que adaptarnos será determinado por cuánto mitiguemos. Adaptarnos a un mundo con 4 °C adicionales de calentamiento es un desafío muy diferente a intentar adaptarnos a uno con 2 °C adicionales. Así que si limitamos el daño climático a través de la mitigación, nuestro proyecto de adaptación será más pequeño, más manejable y menos costoso.

Si alguien en América Latina se alarma y quiere hacer algo concretamente, sin esperar gobiernos u organizaciones internacionales, para disminuir el impacto, ¿qué recomendaciones le daría?

Creo que sin duda lo más importante es presionar para que haya cambio político. Cuando consideramos que estabilizar la temperatura del mundo requiere una eliminación total de las emisiones de carbono hasta reducirlas a cero, eso deja claro que necesitamos cambios grandes a nivel de política pública.

'El planeta inhóspito', de David Wallace-Wells. Foto:

Podemos tener algún impacto a través de cambios en nuestras vidas personales, como comer menos carne o comprar un auto diferente, pero no podemos reconstruir la red eléctrica y los sistemas de transporte público de nuestras naciones. Solos no podemos conseguir que se implemente de manera masiva la energía solar o eólica. No podemos transformar completamente la manera como nuestro país hace agricultura o como las grandes industrias operan. Así que para mí lo más importante es elegir líderes que se preocupen por el clima y tratar de que mientras estén en el cargo cumplan con políticas muy ambiciosas en este ámbito. Es importante que les digamos a nuestros políticos que realmente nos importa, que estamos comprometidos con esta transición energética, que vemos sus beneficios y que queremos que ocurra aún más rápido.

MOISÉS NAÍM

ESPECIAL PARA EL TIEMPO