Los países del llamado Sur Global tienen mucho que hacer para enfrentar el cambio climático, pero las acciones no pueden ser solo de ellos (a pesar de que serán los más afectados por el cambio climático) sino de el mundo entero, de los Gobiernos, de la sociedad civil, de las empresas. Enfrentar la crisis climática requiere del compromiso de todos. Al menos, eso piensa Shalini Unnikrishnan líder global de Impacto Social en los Consumidores en el Boston Consulting Group.(Lea también: Proyecto ayuda a que predios privados ganen dinero por conservar la naturaleza)

Shalini es becaria de liderazgo presidencial del programa dirigido por el expresidente George W. Bush, y ha escrito y publicado extensamente sobre varios temas de impacto social, incluida una charla TED sobre nuevos modelos para abordar las crisis humanitarias. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Tony Blair.

En entrevista con EL TIEMPO habla del papel que Colombia podría desempeñar, de la necesidad de un trabajo conjunto entre todos los actores de la sociedad y del papel que debe jugar el Sur Global.

¿Cómo pueden los mercados emergentes convertir los compromisos de la Cumbre Climática de la ONU (COP) en acciones? ¿Y qué se puede hacer con los efectos devastadores que estamos presenciando en todo el mundo?

Hay diferentes aspectos sobre cómo los mercados emergentes cumplen sus compromisos. Así que uno de ellos, que en cierto modo fue un desarrollo sorprendente en términos de cómo se recogió en la política, es realmente el diálogo en torno a las instituciones multilaterales y la necesidad de repensar la forma en que operan las instituciones multilaterales, cómo se estructura la deuda, cómo se estructura el apoyo para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo, los países emergentes, los llamados países del Sur Global, para satisfacer sus necesidades.

Y ese diálogo se retomó de manera significativa. Para mí, uno de los aspectos de la forma en que los mercados emergentes cumplirán sus objetivos se reduce a lo que ocurra no sólo en la cúpula, sino en las reuniones de primavera del Banco Mundial, por ejemplo, y al grado de reforma y transformación de las instituciones multilaterales. Y ese es un diálogo crítico que debería continuar también después de la COP.

Segundo, para los mercados emergentes creo que es muy importante, desde el punto de vista de la adaptación y la resiliencia, garantizar que a nivel de país, a nivel nacional y a nivel de ciudad, existan planes claros de adaptación y resiliencia. Y los planes nacionales de adaptación existen en muchos países, pero no en todos. Y no todos son de alta calidad. Y la realidad es que los mercados emergentes, muchos del Sur Global, van a ser mucho más afectados por la crisis climática en comparación con la cantidad de contribución que han hecho a la crisis climática. Así que es fundamental asegurarse de que tienen planes de adaptación muy sólidos.

Y, en relación con esto, hay que empezar a crear una capacidad muy fuerte dentro de sus gobiernos para poder entender, para poder, por supuesto, reunir la financiación. Pero también para entender qué tipo de redes de seguridad social se van a necesitar, qué tipo de respuestas se van a necesitar. Y, por supuesto valorar ¿cuál es el coste de la acción frente al coste de la inacción?

Así que creo que parte de esto se sitúa en el marco global que apoya el Sur Global, las instituciones multilaterales, el Banco Mundial, el FMI, etc. Parte de esto se encuentra dentro de los países y las instituciones para empezar a prepararse también. Y luego, si se trata de países como Colombia, que son países amazónicos que resguardan gran parte de la biodiversidad también hay un tercer elemento, que es cómo se unen el sector privado y el gobierno para proteger los activos que hay.

Me hablaba de Colombia y el papel que podríamos desempeñar. ¿Cuál es su percepción del nuevo Gobierno y lo que puede lograr el país en temas ambientales?



No estoy muy cerca del contexto político colombiano, pero me anima ver que el gobierno está impulsando actualmente una transición energética acelerada, que la normativa está empujando a los bancos a almacenar y controlar las reducciones de carbono a través de sus estimaciones de inversión. Así que estos son signos alentadores.

Y en Colombia, hay líderes en el sector privado también, Bancolombia, Nutresa, estas son algunas de las empresas de más alta calificación de gobierno ambiental, social y corporativo (ESG). Hay un liderazgo en todos los sectores de Colombia que lo posicionan bien para jugar un papel realmente relevante.

Y el hecho de estar entre los cinco primeros países en biodiversidad significa que el mundo también está mirando a Colombia para que desempeñe un papel significativo. Y hay señales alentadoras de que en todos los sectores y comunidades hay voluntad de hacerlo.

Pero hablando del sector privado, ¿están las empresas, que son también parte del problema, haciendo lo suficiente para enfrentar la crisis ambiental?

Edwin ninguno de nosotros está haciendo lo suficiente. Creo que esa es la respuesta corta. Sector público, sector privado, sector social, como individuos, como comunidades, ninguno de nosotros está haciendo lo suficiente. Y por eso estamos donde estamos. Tenemos algunos signos de esperanza. Hay algunos líderes que se están tomando esto muy en serio. Como he mencionado Nutresa, por ejemplo. Así que hay empresas que están bastante comprometidas, pero incluso ellas saben que tienen que hacer mucho más.

Y hay muchas empresas que aún no han asumido del todo el hecho de que tienen que hacer esto. Y tienen que hacerlo no sólo porque es bueno para el mundo y es su responsabilidad moral. También es su responsabilidad como líderes empresariales, porque el contexto social de las empresas que las rodean ha cambiado. Así que si quieren ser competitivos, si quieren tener éxito en esta nueva era, tienen que transformarse y tienen que cambiar de forma significativa. Y muchas empresas aún no han comprendido del todo la magnitud del cambio que deben realizar.

Y qué debe hacer el sector privado, el sector público, todos, ¿qué tenemos que hacer para llegar a hacer lo suficiente?



Hay muchas cosas que hacer, y por supuesto varía según tu función, según el sector. Lo primero y más importante es reconocer que esto no es una opción, no es una teoría, es real. El cambio climático es real. Los impactos ya están aquí, y tenemos que hablar todos de lo que no es cómodo y que no es suficiente con cambiar un poco. Esto va a requerir un cambio estructural. Aceptarlo, prepararse para ello, planificarlo, invertir en ello, todo ello es necesario, ya sea a nivel individual, a nivel de institución o a nivel nacional. Creo que lo más importante es reconocer la necesidad de un cambio transformador y empezar a planificarlo.

