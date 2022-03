Con la entrada del mes de marzo inicia en Colombia lo que se conoce como la transición hacia la primera temporada de lluvias que tiene el país. Anualmente Colombia tiene dos espacios de tiempo donde llueve mucho, y otros dos donde llueve menos.



Los meses de enero, febrero, julio y agosto son predominantemente secos, mientras que las temporadas de lluvia se extienden desde mitad de marzo hasta principios de junio y desde finales de septiembre hasta principios de diciembre.

En ese sentido, lo que se está viendo actualmente en el país es un aumento paulatino de las precipitaciones mientras nos acercamos a la mitad y casi final de marzo donde entraremos por completo a la primera temporada de lluvias que se presenta en algunas regiones del país.

Según explicó la directora del Ideam, Yolanda González, en 'Pronostico de EL TIEMPO con el Ideam', el espacio de entrevista en vivo que se realiza todos los lunes a través de las redes de este diario, lo que se verá son mayores precipitaciones en la zona centro y sur del país y que además habrá volúmenes superiores de lluvia en algunos sectores según indican los modelos de predicción climática.

De acuerdo con González, es necesario explicar la temporada de lluvias en en el país mediante las regiones, porque no en todas es igual y no en todas son dos temporadas. Además recalca que es necesario destacar que estas temporadas se entienden como 'de lluvias' y de 'menos lluvias', "no se dice temporada seca porque en el país nunca deja de llover".

"En la región Andina, Centro y Norte la temporada de lluvias inicia a mediados de marzo y va hasta mediados de junio, se nos está adelantando en Valle, Cauca y Nariño. En el Pacífico esta es una temporada de lluvia. En la Orinoquia todavía le queda un periodo y normalmente la temporada inicia en abril y se extiende hasta septiembre, octubre o noviembre, allá solo hay una temporada de lluvias y otra de menos lluvias. En la Amazonia aún estamos en algunos sectores con menos lluvias. Es decir nuestra temporada oficial inicia a mediados de marzo y va hasta mediados de junio solo que se nos está adelantando un poco", destacó la directiva.

González recomendó además a aquellos agricultores que trabajan la tierra que es necesario "que se apuren" porque ya están llegando las precipitaciones a algunas zonas. Además enfatizó en que el comienzo de la temporada de más lluvias no se traduce en que lloverá sin parar, sino que lloverá más frecuentemente.

"Cuando les decimos que la temporada de más lluvia va hasta mitad de junio no crean que va a llover de aquí a allá sin parar, eso no es cierto. Siempre hay unos intervalos de días soleados y secos y dicen 'el Ideam dijo que iba a llover y no...', no es así, a eso le llamamos predicción climática. Incluso en algunos sectores de la Orinoquia puede ser que no esté tan lluvioso, igual al norte de la región Caribe", puntualizó.

