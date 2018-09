Esta sería la salvación de los koalas en Australia

Un estudio publicado este miércoles en la revista Heredity Australia anunció el descubrimiento de Poblaciones de koalas genéticamente diversas a lo largo del país. Este sería una oportunidad para proteger a especie de la extinción.

Aunque hay debate en torno a este tema , investigaciones anteriores indican que estos animales tienen una baja diversidad genética causada, en parte, por el declive de su población a partir de enfermedades o de intervención humana.



El más reciente estudio analizó el genoma del koala y encontró poblaciones con diversidad genética anterior a la colonización europea y su caza intensiva para vender su piel a principios del siglo XX.



"Para poder proteger a los koalas en toda Australia debemos entender cuán diversos son genéticamente estas poblaciones y cuán saludables son", dijo Kyall Zenfer, de la Universidad James Cook (JCU).

Según la publicación, los koalas, a pesar de sus requerimientos dietéticos específicos, viven tanto en los bosques subalpinos del estado de Victoria, en el suroriente del país, como en las forestas tropicales del estado nororiental de Queensland.



Sin embargo, su distribución no es continua en este rango territorial y algunas poblaciones habitan, incluso, se han adaptado a lugares que no son su hogar original.



"Sabemos que no es prudente trasladar a estos koalas entre estas regiones porque viven en climas diferentes y se han adaptado a diferentes ambientes, pero el estudio nos da una primera indicación de la escala geográfica en la que se deben gestionar estos animales", añadió Shannon Kjeldsen, de la JCU.



El koala es considerado especie vulnerable en los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur y en capital australiana. Se trata de un animal muy delicado y especialmente sensible a cualquier cambio en el medioambiente, duerme 20 horas al día y pasa las otras cuatro alimentándose de hojas de varias especies de eucaliptos.



EFE