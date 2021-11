Hacia una biodiversidad positiva

Las dos semanas de la COP26 en Glasgow estuvieron llenas de promesas, anuncios y ambiciosos compromisos. La posición de Colombia siempre fue, y ha sido, el llamado a la acción y mantener viva la meta de que el planeta no supere los 1.5 °C de temperatura.



En Glasgow, el presidente Iván Duque reafirmó que Colombia se compromete a cumplir la meta mundial de proteger el 30 % de los océanos y el territorio, no al año 2030, como lo estipula la Iniciativa 30x30, sino al 2022, ¡ocho años antes!, una excelente noticia para la conservación de la biodiversidad. Esto refleja nuestra ambición y voluntad.



El liderazgo de Colombia ya está brindando frutos. En Glasgow se forjaron acuerdos con socios claves para conservar las áreas naturales del país, en especial la región amazónica. Por ejemplo, el Reino Unido anunció 300 millones de libras para proteger el bioma amazónico, que serán determinantes en este propósito. Allá también fueron anunciados 33.5 millones de dólares para la conservación de la Amazonía colombiana a través de la cooperación entre los gobiernos de Alemania, Noruega y Reino Unido, fondos que nos permitirán seguir luchando contra la deforestación y complementarán nuestras políticas públicas.



Pero proteger el 30 % del territorio en un año requiere de una gran movilización. Ya estamos trabajando con diferentes fuentes de financiación, como el programa Herencia Colombia, como un instrumento que cuenta con recursos del Gobierno y otros socios como WWF, Conservación Internacional, The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society, The Rainforest Trust y la Fundación Gordon y Betty Moore. Juntos buscaremos una biodiversidad positiva, que no solo nos permita la conservación, sino también revertir la pérdida de biodiversidad.

Este es el caso también de nuestros océanos. En la COP26 anunciamos la creación de una de las áreas marinas protegidas más grandes del mundo en el Pacífico Este, junto a Ecuador, Panamá y Costa Rica; el programa Un Millón de Corales por Colombia, con el que estamos restaurando 200 hectáreas de arrecife coralino en el país, y la estrategia E2050, hoja de ruta que nos llevará a la carbono neutralidad. Todas iniciativas que protegerán especies marinas que dan sustento a comunidades locales.

Las transformaciones en la acción climática requieren perseverancia y proyectos a corto y largo plazo. Somos optimistas de que el liderazgo de los diferentes actores nos llevará muy lejos a través de estas metas colectivas. Todo con un propósito común: tener una biodiversidad positiva y una economía baja en carbono, los dos grandes competentes de la Ley de Acción Climática que presentamos en el Congreso de la República.



El Reino Unido, sin duda, ha sido uno de nuestros grandes aliados en varias de estas acciones. A través de la UK-COL Alianza para el Desarrollo Sostenible seguiremos explorando nuevas áreas de trabajo, como es la transición energética. Actualmente, Colombia tiene una matriz bastante limpia, el 78 % es hidroeléctrica, y el próximo año la meta es que un 15 % sea de energías renovables no convencionales.



La cooperación bilateral entre Reino Unido y Colombia continúa con la mirada puesta en el futuro de nuestra alianza, y las metas de trabajo más allá de la COP26 serán una hoja de ruta clara para nuestra colaboración conjunta hacia la carbono neutralidad al 2050 y hacia una naturaleza positiva.

CARLOS EDUARDO CORREA

MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE